قريباً.. افتتاح مشفى يخدم أكثر من 500 قرية في ريف الحسكة الجنوبي

أنهت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عمليات ترميم المشفى بداية شهر أيار العام 2021؛ لإعادة تفعيله، بعد مطالبات من أهالي المنطقة.

وكان مشفى الشدادي قد تعرض للتخريب والدمار على يد مرتزقة داعش قبل هزيمتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية. ووصلت نسبة الدمار فيه إلى أكثر من ٧٥%، حيث كان داعش يستخدمه مقراً له، بالإضافة إلى سرقة معداته وحرقه وتدميره قبيل تحريره بأيام.

المشفى يضم 4 أقسام رئيسة؛ وهي الداخلية والنسائية والأطفال وقسم الإسعاف، ويتألف من 3 أبينة متلاصقة تشكّل بناء المشفى الكبير.

بحسب الإداري في لجنة الصحة بمجلس ناحية الشدادي، محمد الصالح، فإن هيئة الصحة بدأت بالتحضير لتفعيل أقسام المشفى؛ ليبدأ العمل فيها خلال الأيام القليلة القادمة.

أردف الصالح "إن لجنة الصحة في الشدادي وبالتنسيق مع الهيئة، أعلنت عن مسابقة لاستقطاب كادر طبي للمشفى، بالإضافة إلى عدد من العاملين".

وأضاف "بدأنا باستقبال طلبات الراغبين بالعمل في المشفى منذ 29 أيار المنصرم، وينتهي بتاريخ 12 حزيران الجاري".

عن المكان الذي ستقام فيه المسابقة، أوضح الصالح "ستقام المسابقة في مديرية الصحة بمقاطعة الحسكة، وتحت إشراف لجنة خاصة. بدءاً من 18 حزيران الجاري، وعلى أربع مراحل (فئات)، الفئة الأولى لحاملي الشهادة الجامعية، والفئة الثانية لحاملي شهادات المعاهد والشهادة الثانوية أما الفئة الثالثة، فلمن يحمل وثيقة التعليم الأساسي، والفئة الرابعة لحملة الشهادة الابتدائية والخبرات. وذلك خلال أربعة أيام متتالية.

وأكد الإداري في لجنة صحة الشدادي محمد صالح "سيفتتح المشفى عقب إعلان أسماء الناجحين والمقبولين كموظفين وطواقم خاصة للمشفى ممن تقدموا للمسابقة".

هذا وسيكون للمشفى دور كبير في خدمة أهالي المنطقة، حيث إنه المشفى الوحيد في مناطق ريف الحسكة الجنوبي وصولاً إلى بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي وإلى بلدة الدشيشة عند الحدود السورية – العراقية، ما سيخفف العبء عن الأهالي ويجنبهم عناء السير لمسافات طويلة من أجل إسعاف مرضاهم.

سيخدم المشفى وفق لجنة الصحة، أكثر من ٥٠٠ قرية تتبع لأربع نواحي في ريف الحسكة الجنوبي، وهي ناحية الشدادي وناحية العريشة وعبدان ومركدة. بالإضافة إلى قرى من ريف دير الزور الشمالي.

(سـ)

ANHA