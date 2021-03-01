قريبا... تعميم لطرح آلية استصدار بطاقة العمل الإعلامي الحر (فري لانسر)

وجاء ذلك خلال جلسة تشاورية أقيمت، اليوم الإثنين، في مكتب ذي ليفانت، تناولت عدة محاور أبرزها وضع تعريف موحد للعمل الصحفي الحر، والفرص المتاحة لنجاح العمل الصحفي وفق مجمل الظروف التي تعيشها المنطقة، وكذلك وضع معايير محددة وصريحة لعمل هذه الفئة.

إضافة إلى ذلك، ناقشت الجلسة آليات تطوير العمل الصحفي الحر في المنطقة، وآلية التعامل مع مختلف مجالات العمل الحر (صحفي، مترجم، مصور، مخرج أفلام)، وهل ستكون عبر معايير واحدة، أم هناك اختلاف في الشروط.

هذا، وشاركت في الجلسة التشاورية مجموعة من الصحفيين العاملين في المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الخاصة.

وخلال مناقشة محاور الجلسة، طرح المشاركون أفكارًا وآراء حول تعريف العمل الصحفي الحر، حيث أكدوا أن كل صحفي حر هو من يعمل في مجال الصحافة وغير ملتزم بمؤسسة معينة، ولكن وفق معايير مهنية للعمل الصحفي.

ولإيجاد آلية محددة وتعريف وموحد للعمل الصحفي، أشار المشاركون إلى أنه يجب أن يتصف بـ "المرونة"، وذلك لمجالاته الواسعة.

إلى هذا، تطرقوا إلى بطاقة التعريف بالصحفي الحر، وكيفية منحها، متسائلين في هذا الصدد: "هل يجوز منح البطاقة دون وجود عقد بينه وبين المؤسسة التي يعمل فيها؟ ..فيما تشترط بعض الدول وجود عقد لمنح البطاقة للصحفي"، بينما شهدت أجواء الجلسة تباينًا في وجهات النظر.

وتناول المحور الثاني من الجلسة التشاورية وضع معايير محددة لعمل الصحفي الحر، حيث أكد المشاركون أنه على الصحفي والجهة التي يتبع لها، أن تلتزم بالقوانين التي وضعتها والمعايير المهنية الإعلامية، بالإضافة إلى التزام الصحفي من جهته بأخلاقيات المهنة، مشيرين إلى أن بعض الصحفيين يجلؤون إلى استغلال المهنة وتخويل أنفسهم لخرق كافة القوانين المنصوصة.

وأضافوا: "شهدت مناطق الإدارة الذاتية حالة من الانفتاح الإعلامي في الفترة الأخيرة، من خلال منح المعلومات وإجراء التسهيلات اللازمة للقيام بالعمل الصحفي"، مشددين على ضرورة الالتزام بالقوانين المسنونة.

وركز المشاركون على ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي بالنسبة للمنطقة، لوضع معايير خاصة بها، مع دراسة المعايير العالمية.

وبالنسبة لتطوير العمل الصحفي الحر في المنطقة، اقترح المشاركون تحديد الفئة العمرية، بألا تقل عن 18 عامًا، وأن يتمتع بخبرة عملية سابقة لا تقل عن سنتين، مع الرفع من سوية الدورات التدريبية للإعلاميين.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عامر مراد، لوكالتنا أن "الجلسة التشاورية جاءت لأخذ آراء بعض الإعلاميين الذين يعملون صحفيين أحرار لوضع معايير محددة لهذه الفئة"، مشيرًا إلى حصولهم على كمّ هائل من المقترحات والآراء في هذا الصدد.

وأضاف أن "هذه الجلسة جاءت تحت ضغط من قبل هذه الفئة التي ترغب في وضع آلية لعملهم على الأرض، مؤكدًا أن هذا العمل سيجد النور خلال عدة أيام عبر تعميم سيصدر عن مكتب الإعلام لتنظيم عمل الإعلام الأحرار (فري لانسر)، للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي في شمال وشرق سوريا.

(ي م/ل)

ANHA