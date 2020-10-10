قرقاش يرد على أردوغان: وجود الجيش التركي في قطر يزعزع استقرار المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، إن وجود الجيش التركي في قطر هو عنصر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفاد قرقاش بأن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.

وشدد قائلا: "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة.

وأوضح أن الوجود العسكري هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه.

وبين أن المنطقة لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق.

(ي ح)