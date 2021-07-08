قرموس: يجب وضع استراتيجية مشتركة لردع الاحتلال

شارك الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني أحمد قرموس، في المنتدى الحواري المتعلق بمخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً، تحت شعار (بالوحدة الوطنية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي)، وذلك عبر خدمة السكايب.

رحب أحمد قرموس في بداية حديثه بانعقاد المنتدى الحواري الذي ينعقد في مدينة قامشلو، وتوجه بالشكر لكل من حضر المنتدى، من الشخصيات الوطنية والسياسية والعشائر والتنظيمات المدنية.

وأشار أحمد قرموس أن انعقاد المنتدى جاء في مرحلة حساسة جداً، حيث يتعرض الشعب الكردي لهجمات احتلالية، ونرى الآن أن باشور كردستان يتعرض لهجمات شرسة من قبل دولة الاحتلال التركي. كما تتعرض روج آفا لهجمات مماثلة منذ أعوام.

وأوضح قرموس أن الهدف الوحيد لهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان هو الاحتلال، لذلك يجب على كافة القوى والكيانات والمجتمع الكردستاني بكافة مكوناته وإثنياته الوقوف بوجه الاحتلال التركي وتحديد موقفه، وقال "يجب اتخاذ موقف يحمي وجود الشعب الكردي والكردستاني والمكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب".

وتابع أحمد قرموس بالقول "في حال لم يتم ردع الهجمات التركية فإن كردستان برمتها في خطر". وبيّن "يجب وضع استراتيجية مشتركة للكرد، وعلى الجميع تبني هذه الاستراتيجية".

ونوه قرموس إلى أن دولة الاحتلال التركي إلى الآن لم تستطيع تحقيق أي نتائج ملموسة نتيجة المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو الحرية، وقال "يجب علينا جميعاً أن نكون عوناً لهذه المقاومة".

وقال الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني أحمد قرموس في نهاية حديثه "لا خيار أمامنا سوى الوحدة الوطنية لحماية المكتسبات التي تحققت، ولهذا المؤتمر القومي الكردستاني يحاول بكافة السبل والطرق تحقيق هذه الوحدة، ونتمنى من كافة القوى والتنظيمات السياسية والمدنية دعمنا في هذا الصدد".

ANHA