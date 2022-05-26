قره يلان: قوات الكريلا تسطر ملاحم بطولية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب

أوضح مراد قره يلان أنه بدعم ومساندة الغلاديو التابع لحلف الناتو، يتم استخدام التقنية العصرية والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضدهم، وبالرغم من ذلك هناك مقاومة تاريخية.

ودعا قره يلان شعوب كردستان والعالم للتضامن مع هذه المقاومة، وقال" فليعلم شعبنا وأصدقاؤنا جيداً أن هذا عمل صعب، حيث تم إظهار تضحيات كبيرة، هناك قصف وحشي وهجمات كيماوية من قبل العدو ضدنا على مدار أربعة وعشرين ساعة، الوقوف في وجه هذا الشيء ليس سهلاً، الكلام لا يكفي لذلك.

ووجه قائد مركز الدفاع الشعبي (‏NPG‏) مراد قره يلان رسالة صوتية عبر جهاز اللاسلكي لقوات الكريلا في زاب الذين يواجهون هجمات الاحتلال التركي التي بدأت في 17 نيسان 2022، وأدلى بمعلومات مهمة حول المقاومة العظيمة لمقاتلي كريلا قوات الدفاع الشعبي وكريلا وحدات المرأة الحرة ـ ستار.

وفيما يلي نص رسالة قره يلان:

"بدايةً وباسم إدارة حركتنا وبكل حب واحترام أحييكم، إن شهر أيار هو شهر الشهداء، استذكر كافة شهداء شهر أيار وشهداء الثورة الكردستانية في شخص الشهيد الأول حقي قرار، وأحيي مقاومة زاب وآفاشين في شخص الرفيقة مزكين وروهات وريبر وفيان، وأنحني أمام ذكراهم بكل تقدير واحترام، وأجدد عهدنا لهم، وأقول: "أيها الشهداء فلتكن قلوبكم مطمئنة، العهد الذي قطعناه لكم، سنفي به، الراية التي رفعتموها لن تسقط على الأرض، سوف نتبنى ذكراكم من خلال تصعيد نضال حرية كردستان وسننتقم لكم، في مسيرة تحرير كردستان وتحرير القائد، سنخلدكم، العهد على هذا الأساس سيكون أساساً لانتصار المستقبل.

ها قد مرّ أربعون يوماً، هناك مقاومة تاريخية وعظيمة اليوم في منطقتي زاب وورخله، نعلم أن هذا يحدث عبر جهود عظيمة للرفاق وبتضحيات الشهداء الأبطال، كل هذه الأيام وهذه المقاومة تتواصل بشكل ناجح، نعلم جيداً أن العدو الذي نواجهه ليس عدواً عادياً، إنه عدو عنصري وفاشي ووحشي، وبقدر ما هو كذلك، فهو جبان ومجرد من الضمير وعديم الرحمة والإنسانية.

هناك تضحيات عظيمة

بدعم ومساندة الغلاديو التابع للناتو يتم استخدام كافة أنواع التقنية العصرية ضدنا، ولكن هذا العدو الفاقد للضمير لا يكتفي بذلك، يستخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضدنا، ونحن نعلم أنه في مواجهة هجمات العدو بكافة أنواع الأسلحة، هناك إرادة عظيمة وبطولة كبيرة وبتضحيات منقطعة النظير، يتم إضافة صفحة جديدة إلى تاريخ الإنسانية، في شخص هؤلاء الرفاق، أحيي وأبارك جميع الرفاق، نعلم أن الجهود والتضحيات التي تقدمونها في زاب، ليست شيئاً عادياً، ما يجري هناك، لا يتم تدوين صفحة ذهبية في تاريخ كردستان فحسب، بل هناك ملاحم بطولية، ليس هذا فحسب، إلى جانب ذلك، يتم تدوين صفحة جديد في تاريخ الحروب، في تاريخ حرب الإنسانية، تحدث اليوم أشياء جديدة على أرض كردستان وفي منطقة زاب، في وجه التكنولوجيا المتطورة وكل أنواع أسلحة الحداثة الرأسمالية، تظهر شجاعة الإنسان وخبرته وإرادته، أو ما تستطيع إرادة الإنسان فعله في وجه التقنية المتطورة الحديثة، وكيف يمكنها الانتصار، اليوم أنتم تقومون بذلك أمام مرأى العالم أجمع، ولذلك فإن هذه المقاومة مهمة للغاية، في تاريخ البشرية، قاوم 300 محارب اسبارطي يوناني ضد جيش الامبراطورية الفارسية لأيام وأوقفوا تقدمه، وهكذا سطروا ملاحم بطولية في تاريخ الحرب وفي تاريخ الإنسانية، وسجلت مقاومة 300 اسبارطي في التاريخ".

(ف)