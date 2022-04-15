قره يلان: أبو جوان كان مثالاً حقيقياً للوطنية وهو شهيد الجهد والتعب في مسيرة النضال

بعث عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مراد قره يلان، رسالة إلى عائلة عضو الهيئة الإدارية في PYD، شمس الدين ملا إبراهيم.

توفيت الشخصية الوطنية وعضو الهيئة الإدارية في PYD فرع الحسكة، شمس دين ملا إبراهيم في 13 نيسان عام 2021 نتيجة ازمة قلبية. عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

وجاء في نص البرقية:

"في البداية، أحيي باسمي وباسم إدارة حركة الحرية عائلة المرحوم، وأعزيكم في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشخصية الوطنية أبو جوان. في الحقيقة رحيل شخصية مثل "أبو جوان" عنا خسارة كبيرة؛ لأنه عرف وآمن بأفكار القائد أوجلان في السنوات الأولى من عبوره إلى هذه المنطقة، ومنذ ذلك الوقت وحتى يوم رحيله، ناضل متمسكاً بفكر وفلسفة القائد أوجلان. كان مثال الرفيق المخلص للقائد دائماً من دون أن يتردد يوماً أو ينسحب. كما كان مثالاً عظيماً وحقيقياً للوطنية والارتباط بالوطن والحرية. كنت أعرف الرفيق أبو جوان عن قرب وعملنا معاً في الكثير من الأوقات الحساسة والعصيبة. لم يقصر في عمله يوماً، وكان يؤدي كل واجب يوكل إليه من أجل خدمة الثورة.

لقد كان شخصاً وطنياً مخضرماً وعرف القائد أوجلان عن قرب. كما تلقى تدريباً معه في معسكر معصوم قورقماز. وعلى هذا الأساس أصبح مثالاً كبيراً للوطنية والارتباط بقضية شعبه وثورة كردستان في مدينة الحسكة. في الحقيقة ساهم هؤلاء الأشخاص الوطنيون في انتشار فكر الوطنية بين شعب روج آفاي كردستان. إن أمثال محمد إسماعيل في ديريك، ويوسف كلو في قامشلو، وأبو جوان في الحسكة وغيرهم المئات، قدموا الكثير في سبيل نجاح الثورة. وقد قضى أبو جوان عمره في خدمة القضية الكردية، إنه شهيد الجهد والتعب في مسيرة النضال.

إننا واثقون منكم كعائلة وكشعب في مواصلة طريق نضال الرفيق أبو جوان، وزيادة الانخراط في الثورة، وإنني، كصديق مقرب للرفيق أبو جوان وباسم حركتنا، أؤكد أننا لن ننسى أبداً جهد ونضال المرحوم أبو جوان في سبيل خدمة الثورة، وأن كل مساعينا تهدف إلى أن نكون جديرين بالجهد والتعب الذي بذله كل شخص وطني وعموم شعبنا.

أعزي مرة أخرى عائلة المرحوم أبو جوان وأتمنى الانتصار لشعبنا.

مع تحياتي الثورية

"مراد قره يلان"

(ر خ)

ANHA