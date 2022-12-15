قره يلان عن العزلة المفروضة على القائد أوجلان: على الجميع أن يقترب بحذر وألا يرتكب أيّ خطأ

انضم عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني ‏(‏PKK‎‏) ‏ مراد قره يلان على برنامج خاص على فضائية Stêrk TV وقيّم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح أن المعلومات التي تنتشر منذ أسبوع والتصريحات التي تصدر والمواضيع التي تظهر، تشير إلى وجود وضع غير طبيعي وغير عادي في إمرالي وقال:" قبل كل شيء، العزلة والتعذيب النفسي مستمران منذ 24 عاماً، وعلى مدى 21 شهراً الأخيرة اشتدت بشكل كبير، حيث لم يعد باستطاعتنا الحصول على أية معلومات من قائدنا بأي شكل من الأشكال، المعلومات التي تأتي ليست كافية، كما لا توجد معلومات رسمية، من جانبنا، لا يستطيع أحد الوصول إلى قائدنا والرفاق الثلاثة الآخرين هناك، لذلك فالمعلومات التي تصلنا لا تبلغ ذلك المستوى الذي يمكننا الوثوق بها، بالطبع هي ضبابية، هذا الوضع يزيد من مخاوفنا وشكوكنا".

زادت من مخاوفنا وشكوكنا

ولفت قره يلان الانتباه إلى موقف لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي وقال: "قالوا "لقد التقينا"، ويُفهَم من ذلك بأنهم اجتمعوا مع القائد أوجلان، ثم انتشرت المعلومات أن القائد رفض الاجتماع مع هذه اللجنة، إذا كان هناك وضع كهذا، فلماذا لا تقول اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) الحقيقة وتثير الأكاذيب مثل الفضيحة؟ لماذا تقوم هذه اللجنة بهذه الفضيحة؟ باختصار، كل هذا يزيد من شكوكنا، إن مخاوفنا كبيرة جداً.

من الواضح أن الوضع خطير جداً

نعلم أن الضغط قد ازداد هناك على القائد بشكل كبير، لجان الصحة يذهبون ويعودون، وضع كهذا يزيد من قلقنا ومخاوفنا حيال صحة القائد أوجلان، من الواضح أن الوضع ليس طبيعياً، على العكس، إن الوضع خطير، هذا موضوع مهم للغاية، الجميع يعلم ذلك، إن موضوع القائد أوجلان بالنسبة لشعبنا وحركتنا وأصدقائنا هو موضوع مهم واستراتيجي، قبل كل شيء، لا ينبغي استخدام هذه المسألة، أي وضع القائد أوجلان، كمسألة حسابات صغيرة في الانتخابات، لا ينبغي لأحد الاقتراب بهذه الطريقة، المقاربة من هذا النوع للقائد والقضية الكردية ستكون مقاربة رخيصة، من يقترب بهذه الطريقة سوف يعود إليهم.

الجسر الوحيد بيننا

إذا كانت هناك حياة مشتركة للشعب الكردي مع تركيا، فإن الجسر الوحيد هو القائد عبد الله اوجلان، فليعلم الجميع هذا، مبدع الحياة المشتركة والمتساوية والحرة والسلمية ضمن حدود تركيا هو أيضاً القائد عبد الله اوجلان، على مسؤولي الدولة أخذ هذا بعين الاعتبار قبل كل شيء، ويقتربوا بشكل جَدّي، هذا الموضوع جدي ويجب ألا يتحرك أحد بحسابات صغيرة في هذه المسألة وانتهاج السياسات، هذا خطر كبير، وهذا هو تحذيرنا، وعلى أحد ألا يعتبرها كتهديد، وليعلم الجميع أن هناك آلاف الأشخاص متعلقون بالقائد على أعلى مستوى وحتى الممات، هذا شيء حياتي وموضوع مهم للغاية، ولذلك على الجميع ان يقترب بحذر وألا يرتكب أيّ خطأ".

غيّروا من سياساتكم تجاه الكرد

كما قيّم مراد قره يلان موقف الأطراف الدولية في هذا الموضوع وقال:" من أي طرف يتم تقييم الموضوع، فإنه مهم وجدي للغاية ومثير للقلق، القوى الدولية المعنية التي تسلّم الموضوع لتركيا، يحسبوننا جهلاء، حتماً سياستهم هذه، تسبب في وصول العزلة في إمرالي إلى هذا المستوى، وتتسبب بنشوب حروب وارتكاب مجازر في كردستان، إن موقف تلك الدول في الإنكار تسبب حدوث ذلك، حالياً، يتم ممارسة الإرهاب ضد روج آفا وأساس هذا هو السياسة ضد إمرالي، هذه هي سياسة الإبادة الجماعية، إنها سياسة إنكار الكرد، يجب ألا تكون القوى الدولية جزءًا من هذه السياسة، كفى! هذا هو نداءنا لهم، توقف عن كونك عديم الضمير وممارستك للظلم، أيضاً، لا تتظاهر بالابتعاد عن هذا الوضع، لا تقولوا إننا لا نفهم، أنتم أيضاً لكم مسؤولياتكم، إذا لم تكن لديكم مسؤولية، فما هو عمل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) هناك! لماذا تذهب الى هناك؟ وأيضاً تسمّي نفسها بهذا الاسم وتقوم بدور معاكس، بالطبع هذه اللجنة هي مؤسسة تابعة للمجلس الأوروبي، باختصار، نناشد المجلس الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، غيروا نهجكم في سياسة المؤامرة على الكرد، كفى، لقد طفح الكيل! ونفذ صبرنا".

ليعلم شعبنا والجميع ان الوضع خطير

وأوضح مراد قره يلان أنه على الشعب الكردي والجميع أن يعلموا أن هذا الوضع خطير للغاية وتابع بالقول:" نحن نمرّ بفترة مهمة جداً، في الوقت نفسه، نحن نواجه امتحان، وهذا اختبار، علينا تبني ومساندة قائدنا، وأنفسنا وقيمنا، والوقوف بكافة الأساليب في وجه الانتهاكات الحقوقية، في هذا الموضوع، يجب أن نتحمل العبء وأن نتحمل المسؤولية، ونضع الخطر نصب أعيننا، كوطنيين، يجب أن نساند وندعم وطننا وقائدنا وحقيقتنا في كل ميدان، ومن أجل ذلك، علينا القيام بكل ما هو ضروري، الشعب الكردي حقيقة واقعة، القائد أوجلان حقيقة، مطلب الحرية حقيقة واقعة، إن الفلسفة القائمة على حرية المرأة حقيقة واقعية، انظروا إنه ينتشر في جميع أنحاء العالم اليوم.

على المرء أن يعمل أكثر

من أجل حماية هذه الحقيقة من الاحتيال والنفاق والظلم، يجب على المرء تنظيم نفسه أكثر، والعمل بجدية أكبر، وأن يصبح صاحب إرادة أكثر فأكثر، نحن الحركة والشعب، يجب أن نظهر هذا أكثر، علينا ان نقوم بوظيفتنا ودورنا".

وقال مراد قره يلان:" إن تبني ودعم القائد أوجلان هو تبني ودعم أنفسنا ونضالنا وهويتنا، علينا أن نتبنى أنفسنا وعلى شعبنا ان يتبنى نفسه".

هناك حاجة لتضحيات أكبر

وقال عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني (PKK‎) مراد قره يلان:" في هذا الموضوع نداؤنا لشعبنا أجمع وفي مقدمته شعبنا في أوروبا الذي يبدي جهود عظيمة ويتواجد يومياً في الساحات، ولكن ليعلم شعبنا أننا نمر بظروف طارئة، فمنذ 8 أشهر لا يستطيع رفاقنا الكريلا أن يتحمموا، لا يستطيعون أن يغسلوا وجوههم، يتعرضون ليل نهار للهجمات والقنابل الكيماوية، يعني إننا نمر بفترة كهذه، فلو لم نؤمن بذلك ولم نقدم تضحيات على هذا الأساس، حينها لن يستطيع أحد أن يتحمل ذلك، هذا ليس بعمل سهل، فليعلم شعبنا ذلك، اليوم شبابنا وثوارنا وقائدنا يتحملون عبئاً ثقيلاً، علينا تخفيف العبء عن قائدنا، نعم، شعبنا في أوروبا مهما قام بجهود إلى مستوى حتى الآن، فعليه ان يصعّد من عمله وجهده أكثر في هذه الفترة.

أهالي روج آفا موجودون في الساحات إلى مستوى مهم، كما أن أهلنا في شرق كردستان موجودون في الساحات يومياً ويحملون عبئاً ثقيلاً، إن شعبنا هناك ومع الشعوب الإيرانية الأخرى ينتهجون خط المستقل، وفي شمال كردستان أيضاً، على شعبنا أن يخرج إلى الساحات".

(ف)