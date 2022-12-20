قره سو: يجب أن ينضم الشعب إلى الحرب

انضم عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني‏ (‏PKK‎‏) مصطفى قره سو لبرنامج خاص على فضائية Medya Haber TV ‎، مساء أمس الاثنين.

وخلال حديثه، قيّم عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني (PKK‎) مصطفى قره سو هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا وصمت القوى الدولية حيالها، وأوضح أنه في روج آفا ـ شمال شرق سوريا، قدم الكرد والعرب والسريان أكثر من 12 ألف شهيد و20 ألف مصاب وقال:" لماذا حاربوا ضد تنظيم داعش الإرهابي...؟ حاربوا من أجل الإنسانية، الجميع يعلم هذا، بالرغم من ذلك تحاول الدولة التركية احتلال كوباني التي أصبحت المكان الأول لهزيمة داعش".

ولفت قره سو الانتباه إلى صمت القوى العالمية حيال هذه الهجمات وقال:" بلا خجل، يلتزمون الصمت وهذا يعني" لا نملك أية قيم"، كانت أوروبا تملك قيم، حالياً، في هذا المستوى من الرأسمالية، في هذا المستوى من العولمة، لا توجد قيمة في أوروبا، هناك تدني في القيمة، لذلك، على الرغم من العديد من الهجمات على روج آفا، يتم تدمير البنية التحتية، وتم القضاء تماماً على فرص العيش للإنسان، لكنهم يظلون صامتين في مواجهة ذلك ".

وأشار قره سو إلى أن السياسة التي تمارسها الدولة التركية الآن في روج آفا هي سياسة إبادة وقال:" مثلما تمارس سياسة إبادة في شمال كردستان، فإنها (تركيا) تمارس نفس السياسة في روج آفا، لا توجد حجج وأسباب مختلفة لذلك، تتحدث عن "المنطقة الآمنة" لمسافة 30 كيلومترا، ماذا يعني مسافة 30 كيلومترا...؟ يعني السيطرة والتحكم في هذه المنطقة، يعني القضاء على الكرد، بالطبع الكرد موجودون على الشريط الحدودي وكافة المدن الكردية تقع على الحدود مع تركيا، ومسافة 30 كيلومتر تعني أنها تقول "إنني سأسيطر على مناطق الكرد كلها وأوطّن فيها المرتزقة" وهذه تعتبر إبادة، هذا هو هدفها، على جميع الكرد أن يعلموا ذلك، بهذا الهدف أسكنت اللاجئين من سوريا في رها وديلوك والعديد من المدن الأخرى، يعني تريد النيل من الهوية الكردية في تلك المنطقة وتقليل نسبة الكرد فيها، ولذلك يعتبر الصمت، القبول بإبادة الكرد، وهذا ينطبق على أمريكا وروسيا وأوروبا".

وصرح عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني مصطفى قره سو، أن سياسة الدولة التركية في روج آفا وشمال وشرق سوريا هي سياسة إبادة الكرد، وتابع القول: "حينها على أهالي روج آفا أن يعرفوا ذلك، يتم فرض إبادة الكرد، يريدون إبادة الكرد هناك، يريدون قطع صلتهم بالكردايتية، يريدون القضاء على الكرد الأحرار، إذا كانت السياسة تقضي بإبادة الكرد، فعندئذ ما هو نوع الموقف الذي يجب إظهاره، فينبغي القيام به، هل يظهر الشعب استياءه، الشعب رأى ذلك، الدولة التركية احتلت عفرين وهجرت الكرد منها، لأنها تمارس الإبادة، فإن الكرد في عفرين وسري كانيه يتم إبادتهم، أي أن الدولة التركية تبيد الكرد في المناطق المحتلة، الآن أنها تريد توسيع هذا الاحتلال، الشعب الواعي الآن ينتفض ضد ذلك ويقول بأنه سيقاوم،

اما سيتنازلون عن كرديتهم، او سيقاومون، هل يمكن للإنسان أن يتخلى عن أرض اجداده؟ أليس لديهم معنى، أليس لديهم أي قيمة لهذه الأرض التي جعلها أجدادنا وأمهاتنا وآباؤنا وطناً...؟ نعم توجد، في ذلك الوقت، يجب على الانسان أن يدافع عن نفسه حتى النهاية، في حالة وقوع حرب، يجب مقاومة الاحتلال أينما تهاجم الدولة التركية، يجب طرد الاحتلال، يجب أن تستمر الحرب، يجب على الشعب مواصلة القتال مع مقاتليهم، لا ينبغي ترك الحرب للمقاتلين وحدهم، هنا يوجد شعب، هناك الملايين من الناس، يجب خوض الحرب معاً، إذا لم يتم ذلك، فإن الدولة التركية ستحقق هدفها، صحيح أن المقاتلين هناك سيقاومون بطريقة فدائية، لكن إذا لم تكن المقاومة مع الشعب فلن تتحقق النتيجة، يعني سيكون الحصول على النتيجة صعبة، يجب رؤية ذلك، لذلك يجب أن ينضم الشعب إلى الحرب، نعم إن الموقف الحالي للشعب جيد وإيجابي، يظهر الشعب كله في روج آفا وعي كردي حر، صاحب مفهوم أمة ديمقراطية، نحن نفهم أن روج آفا ستقاوم هذه المرة، هناك تجربة عفرين وسري كانيه، لا يوجد مكان آخر للذهاب إليه، يجب أن يحرقوا السفن خلفهم، إذا تعامل الشعب بهذه الطريقة، سينتصر، وسيصبح هناك مستنقعاً لتركيا، يمكن أن تصبح روج آفا وشمال وشرق سوريا مستنقعاً لتركيا، سوف تقدم شعوب العالم لهم الدعم، إن شعوب العالم مَدينة لروج آفا، لهم علاقة عاطفية مع بعضهم البعض، هناك شعب، قد تحمي الدولة المصالح، لكن الشعب مع مقاومة روج آفا، عندما يتحد دعم الشعب مع المقاومين في روج آفا، يصبح ذلك المكان مستنقعاً لتركيا ".

'الانتفاضة سوف تؤثر على العالم أجمع وليس على إيران فقط'

وقيم عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني مصطفى قره سو الاحتجاجات في شرق كردستان و إيران وقال: "نحن الآن في القرن الواحد والعشرين، هذا القرن سوف يصبح قرن حرية المرأة، سوف يترك نضال حرية المرأة بصمته على القرن الـ 21، لا يستطيع أحد الهروب من هذا، هناك وعي وتيقظ".

وأوضح قره سو أن الاحتجاجات في إيران هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، ليس هناك هوادة فيها، فهي مستمرة منذ ثلاثة أشهر وقال:" وسبب ذلك إنها تعتمد على قيادة المرأة، جوهر واساس هذه الانتفاضة هو مطلب حرية المرأة، إن مطلب الحرية للمرأة، هو نظام الحرية الأوسع للديمقراطية، ولذلك ليس ممكناً منع الانتفاضة في إيران من خلال الاعدامات أو العقوبات".

وأفاد قره سو أن النضال في إيران سوف يغير أشياء كثيرة وقال:" سوف يغير السياسة في إيران، في إيران تتغير السياسة والمجتمع، خلال ثلاثة أشهر تغير المجتمع، المجتمع الإيراني الحالي، لا يشبه المجتمع الإيراني قبل ثلاثة أشهر، كما ان الشباب والنساء في إيران ليسوا كما كانوا قبل ثلاثة أشهر، تأسس واقع اجتماعي جديد، بلا شك، هذا يستند إلى تاريخ إيران، إيران هي تلك المنطقة التي خُلقت فيها العديد من الأفكار المختلفة على مر التاريخ، إنها جغرافية غنية بالأفكار والفلسفات، ولذلك هي جغرافية منتجة للغاية، هذا كله ينتفض في شخص حرية المرأة ويطالب بالحرية والديمقراطية والتغيير.

وهذا يؤثر على عموم الشرق الأوسط، ليس على إيران فقط، سوف تحدث تغييرات في العالم أجمع، التغيير أو الفكرة التي خلقتها المرأة في إيران، سوف تؤثر على الشرق الأوسط والعالم أجمع، هناك مقاومة مستمرة بهذا الشكل، هذا الوعي يستمر، وبالتأكيد سوف تحقق نتيجة، كيف ستنتصر...؟ لا نستطيع قول شيء ملموس، لكنه سيغير إيران بالتأكيد، هذه المقاومة ستكون لها نتائج، من الناحية الإيجابية، من حيث تطوير الديمقراطية والحرية، سيخلق بالتأكيد نتائج مهمة ".

(م)