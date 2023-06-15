قره سو: لدمقرطة تركيا على الكرد وقوى الحرية إيلاء الأهمية للتحالف مع القوى الديمقراطية في تركيا

جاء حديث عضو المجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني مصطفى قره سو، في الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها معه وكالة فرات للأنباء.

* اعتبرت الدولة التركية الفاشية التي ترتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، سياسة منع اتحاد الكرد والقوى الديمقراطية التركية أمراً مهماً للغاية، لذلك، مارست المزيد من الضغط على القوى الديمقراطية التي دعمت النضال الكردي من أجل الحرية، كيف يجب أن يرى المرء أهمية تحالف الكدح والحرية في هذا الصدد؟

الدولة التركية تتبع سياستين رئيسيتين في الإبادة التي تنتهجها بحق الكرد، وتنفذ هذا لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، وعزل كردستان عن كل من تركيا والعالم من أجل تركها وشأنها، في الوقت الذي يتم فيه خوض النضال من أجل الوجود والحرية ضد الإبادة الجماعية للكرد. يجب أن تكون هذه الحقيقة معروفة جيداً، من أجل قيادة النضال الكردي من أجل الحرية بنجاح، يجب على المرء كسر هذه العزلة المزدوجة، كقوى سياسية كردية، يجب أن نمارس سياسات ونحقق نتائج في هذا الصدد.

اعتبرت الدولة التركية وجود الكرد في الساحة السياسية بهوياتهم الخاصة ومنع اتحاد الاشتراكيين والقوى الديمقراطية الأتراك مع الكرد أمراً مهماً في تنفيذ الإبادة الجماعية، عندما اقتربت من النضال المنظم للشعب الكردي بعنف، رأى الاشتراكيون وجميع القوى الديمقراطية التي اقتربت ودعمت النضال من أجل الحرية للشعب الكردي بشكل إيجابي كأعداء لها، لقد أدخلت وسائل الإكراه وجميع أساليب الحرب الخاصة من أجل منع مثل هذا الاتجاه مع القوى الديمقراطية في تركيا، وعندما سُئل د. حكمت كفلجملي عن سبب عدم إدراج القضية الكردية في برامجهم وقوانينهم، قال إن ثمن مثل هذا الوضع باهظ، "وهذه القضية ليست قضية تنظيمية"، وإن عبارة "هذه القضية ليست قضية تنظيمية" لافتة للنظر، حيث تم إغلاق حزب العمال التركي بعد انقلاب 12 آذار 1971 لأنه تطرق إلى القضية الكردية في مؤتمره.

نحن نعلم كيف تعرض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي والمنظمات الاشتراكية والديمقراطيون الذين يقفون إلى جانب النضال من أجل الحرية للشعب الكردي لهجوم عنيف، حالياً، يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب المقربة من الكرد لضغوطات شديدة، حيث يوجد العديد من كوادرها والمتعاطفين معها في السجون. تستمر الهجمات الشديدة ضد الأحزاب التي تشكل جزءاً من حزب الشعوب الديمقراطي حتى يومنا هذا، نحن نعلم أنه لهذا السبب، أرادوا اغتيال الاشتراكي آكين بردال، الذي يناصر نضال الشعب الكردي من أجل الحرية، والآن يريدون منع الاشتراكيين والديمقراطيين الأتراك من الانحياز إلى جانب نضال الكرد من خلال ممارسة ضغوط شديدة بحقهم، نعلم أن بعض الدوائر اليسارية والاشتراكية ومن يسمون أنفسهم ديمقراطيين يبتعدون عن النضال من أجل الحرية للشعب الكردي لتجنب إثار غضب الدولة التركية.

في هذا الصدد، أولئك الذين يريدون الانضمام إلى نضال الشعب الكردي وخوضها معاً، هم بالطبع أصدقاء الشعب الكردي في النضال وسوف يمنحهم الناس الاحترام الذي يستحقونه، أولئك الذين يقفون إلى جانب نضال الشعب الكردي من أجل الحرية ويقدمون تضحيات ما زالوا اشتراكيين، من الذي أبدى تعاطفاً مع نضال الشعب الكردي من أجل الحرية وابتعد الكرد عنه؟ في روج

آفا، انضم المئات من الشبيبة الاشتراكية من جميع أنحاء العالم إلى نضال الشعب الكردي من أجل الحرية وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، من خلال مشروع حزب الشعوب الديمقراطي HDP، مع تحالف الكدح والحرية بقيادة حزب الشعوب الديمقراطي، كان له تأثير كبير في سياسة الدولة التركية لمنع تلاقي قوى الديمقراطية والاشتراكيين مع النضال الكردي من أجل الحرية، وخلق منصة للنضال المشترك من أجل الديمقراطية.

يجب على المرء تقدير هذا. حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب مكون من مكونات مختلفة، وتحالف الكدح والحرية، من ناحية أخرى، هو تحالف نضالي شكلته قوى اشتراكية ويسارية مختلفة، بما في ذلك حزب الشعوب الديمقراطي، ومن الطبيعي والمفهوم أن يتعاون هذا التحالف في الانتخابات أيضاً، الحفاظ على حيوية وديناميكية القوى الديمقراطية في تركيا هو أيضاً أمر قيّم لنضال الشعب الكردي من أجل الحرية والديمقراطية.

لذلك، يجب على الأشخاص الذين يتحدثون ضد التحالفات ويحاولون تفكيكها أن ينظروا إليها على أنها انتهاك للدولة التركية، من ناحية أخرى، يدير أولئك الذين تتشابه عقليتهم مع عقلية الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة ضد التحالفات التي أقيمت مع القوى الديمقراطية والاشتراكيين من أجل تمهيد الطريق لميولهم القومية والتستر على عدم قدرتهم على محاربة هذه الممارسات، لذلك فإن الهجوم لا علاقة له بمساهمة التحالفات في النضال، إنه هجوم أيديولوجي وسياسي، كما النظر إلى أوجه القصور في التحالفات بمعزل عن الانتقادات الصحيحة لهذه القضية وحملات التشهير ضد سياسة التحالف، حيث تحاول الدولة التركية والاستخبارات وأجهزة الحرب الخاصة، التأثير على القوى الديمقراطية والدوائر الديمقراطية في تركيا لتبعد بنفسها عن حركة الحرية الكردية، وجزء مهم من أولئك الذين يبتعدون عن حركة الحرية الكردية ونضالها هم أولئك الذين يتعرضون لمثل هذا التلاعب والتأثير، أولئك الذين يتخذون نهجاً سلبياً تجاه سياسة التحالفات باسم الكردية يصبحون في النهاية جزءاً من نفس السياسة.

باختصار، إذا أراد الشعب الكردي وقوى الحرية إحراز تطور في دمقرطة تركيا وحرية الشعب الكردي، والحصول على مكانة ما، فعليهم إيلاء الأهمية لسياسة التحالف مع القوى الديمقراطية في تركيا، فهذه هي الطريقة التي يمكن بها تطوير النضال وسياسة الحرية الكردية الصحيحة.

* إن نصف نواب حزب الشعوب الديمقراطي من النساء، وقد لوحظ بالفعل أن المرأة تحتل مكانة متقدمة خلال العملية الانتخابية، هذا النجاح الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي لم يُذكر أبداً، فماذا سيكون تأثير زيادة تمثيل المرأة في البرلمان على النضال؟

نعم بالفعل، لم يُذكر نجاح المرأة في هذه الانتخابات، هناك دائماً حديث عن الأهداف التي لم يستطع المرء تحقيقها، ويتم إبراز أوجه القصور فقط من خلال عدم ذكر ما تم تحقيقه من الأهداف المحددة، وبهذه الطريقة، يتم محاولة خلق جو سلبي ومحبِط.

كان موقف الشعب الكردي واضحاً في الانتخابات الرئاسية، لقد أظهر بوضوح موقفه المناهض لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وقسم كبير من الذين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولم يصوّتوا، يقفون ضد ظلم وطغيان حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

تطبيق التمثيل المتساوي لحزب الخضر اليساري هو تطور مهم للغاية ليس فقط للنضال الكردي من أجل الحرية، ولكن أيضاً من أجل دمقرطة تركيا، التمثيل المتساوي للمرأة ليست مشكلة متعلقة بالكمية بل بالكيفية، حتى لو كانت الديمقراطية في الأساس مشكلة تتعلق بالكيفية، فإن هذا التمثيل المتساوي هو تطور مهم للغاية في النضال من أجل الديمقراطية، إنها رغبة الميدان ضد الرجعية الفاشية.

من الواضح أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بالمعنى الحقيقي ما لم تكن المرأة نشطة ومتحررة في المجتمع، يجب على المرء أن ينظر إلى هذا على أنه المعيار الأساسي للديمقراطية، على أي حال، لا يمكن حل المشكلة الكردية إذا لم تتطور الديمقراطية على أرض الواقع في تركيا، العلاقة بين تطوير حرية المرأة ودمقرطة تركيا وحل المشكلة الكردية علاقة مباشرة، مع تطور نضال المرأة من أجل الحرية والتمثيل المتساوي والفعالية في المجتمع، سنقترب من الوصول إلى الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية.

لا ينبغي مقارنة التحرر والتمثيل المتساوي للمرأة بأي خطوة ديمقراطية وتحرر، مفتاح الطريق إلى حياة حرة وديمقراطية يكمن هنا، أي في يد النساء.

تم تطبيق التمثيل المتساوي في هذه الانتخابات، لكن أولئك الذين يسمون أنفسهم ديمقراطيين ومثقفين وليبراليين لا يتحدثون عن هذا التطور الكبير، التمثيل المتساوي هو ثورة وتطور كبير في حد ذاته.

والذين سيقولون إنك تبالغ هم الذين لا يفهمون نهج حرية المرأة والتغيير والتطور الكبير الذي سيحدثه على كافة الصعد، بما في ذلك الساحة السياسية، لا يمكنهم تحرير أنفسهم من رموز وقوانين عقلية الهيمنة الذكورية.

كلما قام المجتمع بثورته الديمقراطية، كلما ازداد نضاله من أجل الحرية، ومع تطور حرية المرأة، ستتعمق مفاهيم الثورة وستصبح غير قابلة للهزيمة، يجب أن يُنظر إلى نهج حرية المرأة الذي يتطور في كردستان على أنه القوة الأساسية للحرية ودعم الشعب الكردي. الذين يتحدثون عن حرية الكرد يجب أن يروا هذه الحقيقة ويشاركوا في هذا التطور والنضال، من رأوا أي سلبية في الانتخابات وقاموا بتحويلها إلى خطاب سلبي ضد حزب الشعوب الديمقراطي لا يتحدثون إطلاقاً عن هذه الحقيقة، بل يتجاهلونها، لأنهم يريدون إخفاء نجاح هذه القضية وتأثيرها على نضال الديمقراطية والحرية.

النساء لسن فقط قوة الكرد والنضال في كردستان، بل يمثلن أيضاً القوة في العالم برمته، إنهن قوة تحظى بتعاطف ودعم المطالبين بالحرية والقوى الديمقراطية في العالم أجمع، أولئك الذين لا يريدون أن يروا الكرامة والقوة التي منحتها المرأة الكردية للشعب الكردي، لا يدركون حقيقة الشعب الكردي ونضاله من أجل الحرية، ويقبعون تحت تأثير أيديولوجيات الهيمنة الذكورية والأطراف السياسية.

التمثيل المتساوي أكثر قيمة من عدد النواب في البرلمان

تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة أكثر أهمية من 5-10 نواب، وعدم رؤية هذا الأمر يعني عدم رؤية الأحداث من منظور الحرية والديمقراطية، والذين لا يرون هذا، هم من لا يقّيمون الظواهر على أساس وصف الشخصيات. وتحقيق التمثيل المتساوي في حد ذاته ثورة، يجب أن نرى أن النتائج الاجتماعية والسياسية والثقافية التي ستحدثها هذه الثورة ستكون في غاية الأهمية، بينما يهاجم نظام الحرب الخاصة التركية نضال المرأة من أجل الحرية، فإن البعض ممن يرون أنفسهم مثقفين وديمقراطيين يغضون الطرف عن هذه الحقيقة ويكشفون عن نوع الشخصية التي هم عليها، بالطبع، على الناس أن ينظروا إلى ذلك بشكل كامل وأن يدركوا ويأخذوا بعين الاعتبار أولئك الذين ينتقدون، وأن يركزوا عليهم، لكن أولئك الذين لا ينظرون إليها بشكل كامل، لا يرون سوى أوجه القصور والسلبية، فهم ليسوا ممن يريدون أن يتطور نهج حرية المرأة الموجود داخل حزب الشعوب الديمقراطي؛ بل هم أولئك الذين يريدون تغيير هذا النهج إلى نهج عقلية الهيمنة الذكورية والعنصرية القومية مثل ذلك الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ستظهر النتائج التي سيحققها تمثيل المرأة في البرلمان أكثر فأكثر كل يوم، لدرجة أنها ستقوم بحشد الكثير من الجهات، بما فيها المعارضة لها، حول هذه القضية، في الوقت الحالي، المكون الإيجابي الوحيد في البرلمان التركي هو حزب الخضر اليساري وقوته النسائية.

(ل م)