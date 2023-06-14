قره سو: حزب الشعوب الديمقراطي يواجه هجمات حرب خاصة بعد الانتخابات

قيّم عضو الهيئة التنفيذية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، مصطفى قره سو، المرحلة التي أعقبت انتخابات 28 أيار، ولفت الانتباه إلى ازدياد حملات الإبادة ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

وأشار أنه لا توجد حركة سياسية في شمال كردستان تحمي نضال الشعب الكردي مثل حزب الشعوب الديمقراطي، وأضاف: "تم زج الآلاف من أعضائه في السجن، وهم يتعرضون لضغوط كل يوم. يتم ذلك ليتخلوا عن النضال من أجل الحرية للشعب الكردي".

أوضح قره سو أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يشارك في الانتخابات باسمه نتيجة قضية الإغلاق التي تشهرها السلطات التركية في وجه الحزب منذ عامين، وقال: "تُرِك قرار الإغلاق حتى مرحلة الانتخابات، لو شارك حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات لكان تم إغلاقه".

وأضاف: "كان هدفهم (هدف حزب الشعوب الديمقراطي) كسب الأصوات؛ بناء على عدد أصوات عام 2015، لكن لم ينجحوا في تحقيق هذا الهدف، كان عليهم أن يصلوا إلى هذا الهدف، لأنهم (السلطات التركية) لم يتمكنوا من إضعاف النضال الكردي من أجل الحرية على الرغم من الضغوط، لا سيما أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية كانت على وشك الانهيار، في مثل هذه الحالة، إذا كانوا (حزب الشعوب الديمقراطي) منظمين جيداً وعملوا جيداً، فكان بإمكانهم تحقيق النتيجة المرجوة".

وأكد قره سو، أنه "لا يمكن لأي حزب سياسي أن يحافظ على وجوده في ظل مثل هذه الهجمات الشديدة" التي يتعرض لها حزب الشعوب الديمقراطي من قبل الحكومة التركية.

وشدد على أن "مقاومة حزب الشعوب الديمقراطي التي استمرت 8 سنوات هي دلالة ملموسة على القوة الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية لهذا الحزب".

وبيّن قره سو أن "حزب الشعوب الديمقراطي ليس حزباً كردياً، بل هو حزب لجميع القوى الديمقراطية الكردية والتركية وجميع الجماعات العرقية والدينية المضطهدة، والنساء والشباب، من هذه الناحية، فإنه من الخطأ تقييم حزب الشعوب الديمقراطي على أنه حزب كردي فقط، يضم حزب الشعوب الديمقراطي العديد من المكونات، وحزب الأقاليم الكردستاني (DBP) هو إحداها، لا شك أن الهيئة الاجتماعية لحزب الشعوب الديمقراطي تتكون بشكل أساسي من الحركة الديمقراطية الكردية، وبالتالي من الكرد، هدفها دمقرطة تركيا وحل المشكلة الكردية، لأن المقترح الأساسي لهذا الخط السياسي هو أن تركيا لن تكون ديمقراطية، ما لم يتم حل المشكلة الكردية، لذلك فإن حل المشكلة الكردية هو أحد مبادئ سياستها".

(س ر)​​​​​​​