قره سو: الكريلا تحارب الاحتلال التركي وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ألا يتدخل بينهما

وجاء تصريحات عضو اللجنة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني، مصطفى قره سو، خلال لقاء خاص على قناة (Medya Haber)، عن الهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي والتحركات السلبية الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق الكريلا.

و قيم قره سو هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الكريلا ولفت الانتباه إلى معاني هذه الهجمات الاحتلالية، وقال:” قبل عامين، أرسل هذا الحزب قواته الى زيني ورتي، وقد أعلنّا حينها أن استقدام الحزب لقواته العسكرية الى زيني ورتي وتحركاته تأتي في إطار تصفية الحركة التحررية الكردستانية، كما أن علاقات أمريكا وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني كانت جزءاً من مخطط التصفية هذا، وبعدها جاء الهجوم على حفتانين في محاولة من دولة الاحتلال التركي لاحتلال المنطقة”.

تركيا تستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل القضاء على الحركة التحررية الكردستانية

وأوضح قره سو بأن هذه المحاولات استمرت من خلال الهجوم على كارى وقال: “مؤخراً جاء الهجوم على زاب وآفاشين ومتينا في إطار هذا المخطط، يجب رؤية هذا بشكل جيد، يسعون للقضاء على حركة التحرر في شخص قوات الكريلا ويتم هذا عبر استغلال الحزب الديمقراطي الكردستاني. نستطيع القول بأن كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال التركي وإسرائيل وبتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، نسجوا خيوط المؤامرة الدولية في دمشق عام ١٩٩٩أنه في دمشق سنة 1999؛ حيث سعت هذه القوى إلى القضاء على حركة التحرر الوطني الكردستاني من خلال المؤامرة الدولية التي استهدفت مباشرة شخص القائد عبد الله أوجلان، ومستمرة إلى يومنا هذا؛ ولكن رغم مرور 20 أو 22 عام لم يستطيعوا تصفية حركتنا، و على العكس من ذلك، فقد ازدادت حركتنا قوةً وتعاظم حزب العمال الكردستاني أكثر فأكثر، كما ازداد تأثيره على الشرق الأوسط، لذلك، القوة المتآمرة ليست قوية كالسابق، أو حلقة التآمر مثل ذلك الوقت ليست واسعة، ورغم وجود خلافات بينهم، إلا انهم يسعون الى تحقيق هدفهم الذي كانوا يسعون اليه في العام 1999 عبر المؤامرة الحالية على مناطق الدفاع المشروع من أجل تصفية حركة التحرر الكردستانية وكذلك تصفية حزب العمال الكردستاني في شخص القائد أوجلان.

الحزب الديمقراطي الكردستاني يلعب دور السندان وتركيا تلعب دور المطرقة

هذا الهجوم مخطط من قبل تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني معاً، كلٌ يقوم بدوره، فالحزب الديمقراطي الكردستاني له دور ولتركيا دور وتقف خلفهما القوى الدولية. على هذا الأساس يقومون بالهجوم، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول حصار منطقة متينا والدخول الى مناطق الكريلا وفصلها عن بعضها البعض، وحقيقة هذا المخطط هو: أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السندان وتركيا هي المطرقة. بهذه الطريقة يتم السعي للقضاء على الحركة التحررية الكردستانية، الآن يقومون بهذا الدور، ففي كارى حاصروا مناطق الكريلا، ونتيجة هذا الاستفزاز حدثت اشتباكات، حيث أنها كانت محدودة وتوقفت بعدها، والآن بالهجوم على متينا وزاب وآفاشين فقد وسعوا من نطاق الهجمات، لذا، هذه الهجمات لا تستهدف خندقاً واحداً فقط، وإنما هدفها هو تصفية حزب العمال الكردستاني وإزالة العائق امام إبادة الشعب الكردي وإتمام المرحلة الأخيرة من هذه المؤامرة، فمن خلال القضاء على حزب العمال الكردستاني يحاولون إتمام المؤامرة التي بدأوها في دمشق سنة 1999″.

الدولة التركية عاجزة امام مقاومة الكريلا والحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول انقاذها

وأفاد عضو اللجنة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، مصطفى ‏ قره سو، أن مقاتلو الكريلا يقاومون الهجمات الاحتلالية للدولة التركية بشكل فدائي، وقال:” لقد قاوموا في كارى وقاوموا في حفتانين ولم تحقق دولة الاحتلال التركي أهدافها من خلال تلك الهجمات، شهر ونصف ولم تنجح الدولة التركية في هجماتها الاحتلالية بالرغم من استخدامها كافة تقنياتها واسلحتها المتطورة ضد مناطق الكريلا، مقاومة الكريلا مقاومة فدائية أوقعت تركيا في مستنقع، تركيا لم تستطع التقدم إلا بالتمركز في بعض النقاط على التلال العالية وتتعرض يومياً الى ضربات موجعة من قبل الكريلا، جنود الاحتلال التركي محاصرون من قبل مقاتلي الكريلا، وحصار الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناطق الكريلا يعني انه يأتي لنجدة قوات الاحتلال التركي المحاصرين. في وضع كهذا حيث أصبح جيش الاحتلال التركي منهاراً وكاد أن يُهزَم، يحاول هذا الحزب إنقاذه وهذا ما لا يمكن قبوله”.

الحزب الديمقراطي الكردستاني يتقدم تحت غطاء طائرات الاحتلال التركي

المعارك اشتدت منذ شهر ونصف حيث ان جيش الاحتلال التركي وقع في مأزق، والآن يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجيئه الى مناطق الكريلا إنقاذه من هذا المأزق، حيث يتم إلهاء مقاتلي الكريلا بقوات الحزب القادمين الى المنطقة ليستطيع جيش الاحتلال الخروج من مأزقه، هذا واضح للعيان، ان قوات البيشمركه العاديين لا يستطيعون القتال ضد حزب العمال الكردستاني، لذلك يستقدمون قوات خاصة تحت غطاء طائرات الاستطلاع وبحماية الطائرات الحربية التركية، حيث تقوم هذه الطائرات بقصف المنطقة في المقدمة بعد تحديد المناطق من قبل طائرات الاستطلاع، فهل يجوز ذلك…؟ ماذا يعني هذا…؟ هذا يعني بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف الى جانب دولة الاحتلال التركي، وهذا وضع لا يمكن القبول به، لأن الوضع خطير بالنسبة لحركتنا التحررية.

قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تأتي الى مناطق قوات الكريلا وتريد محاصرتها، الأمر الذي يتسبب أحياناً بفقدان عناصرها لحياتهم؛ ففي البداية قالوا ان الطائرات التركية قصفتهم، لأن مقاتلو الكريلا وقوات الحزب الديمقراطي يتواجدون في المنطقة مع بعضهم البعض، ممكن ان يكون قد حدث شيء من هذا القبيل، لا نعرف حقيقة ما جرى في تلك الحادثة، ولكن هم حاولوا محاصرة مناطق الكريلا والدخول الى معسكراتهم وهذا يعني الحرب، فالكريلا ماذا ستفعل في مثل ذلك الموقف، هل يمكن لها أن تسلم المعسكرات…؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل ما تفعله دولة الاحتلال التركي، حيث أن الدولة التركية تحاول إخراج مقاتلي الكريلا من مناطقهم وتصفيتهم، الحزب الديمقراطي ايضاً يقول، فليخرج مقاتلو الكريلا من هذه المنطقة ليتمركز قواته فيها، هل هذا يجوز…؟ ففي هذه الحالة، ماذا ستفعل الكريلا…؟ هل ستستسلم وتترك مناطقها…؟ بالطبع لا، سوف تقوم وستدافع عن مناطقها ضد دولة الاحتلال التركي”.

الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول فرض الاستسلام على مقاتلي الكريلا، هذا الموقف يخدم دولة الاحتلال التركي القاتلة

وأعلن القيادي في منظومة المجتمع الكردستاني، مصطفى قره سو، أن المناطق التي تهاجمها دولة الاحتلال التركي هي أكثر المناطق أماناً واستقلالية في جنوب كردستان، وإن احتلالها يمكن أن تكون سبباً في احتلال كامل جنوب كردستان، وهذا هو الهدف من هذه الهجمات؛ إن النظر إلى دولة الاحتلال التركي والحزب العمال الكردستاني بمقياس واحد، والقول بأن على كلا القوتين ترك المنطقة في وقت تقوم فيه الدولة التركية بالهجوم على نطاق واسع، يعني فرض الاستسلام على مقاتلي الكريلا، هل يجوز صدور هكذا موقف من حزب كردي، رغم أن الجميع يرى بأن هناك قوة احتلال تهاجم قوة كردستاتية على أرض كردستانية، في هذه الحالة ماذا سيفعل الكريلا!؟ هل سيستسلم…؟ القوة التي تقوم بإخلاء القرى وحرقها هي دولة الاحتلال التركي كما فعل صدام من قبل، هل صدرت كلمة تقال ضد احتلال الدولة التركية؟ كلا لم يصدر شيء. بل العكس، يعطون الشرعية للهجمات الاحتلالية للدولة التركية حينما يقولون أن وجود حزب العمال الكردستاني هناك هو السبب، ويرشدون الاحتلال إلى مناطق حزب العمال الكردستاني، بذلك يُشَرِّعون هجمات دولة الاحتلال التركي.

لا يمكن أن نقبل نحن بمثل هذا الوضع، ولا الشعب الكردي يقبله، كما أن التاريخ لن يرحم، على الرأي العام الكردستاني ان يعلم هذه الحقيقة، هذا ليس حصاراً لمناطق مقاتلي الكريلا فقط، بل يسعون للقضاء على حزب العمال الكردستاني، وبالتالي تصفية حركة التحرر الوطني الكردستاني وفتح الطريق أمام إبادة الشعب الكردي، ولهذا فإن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يخدم سياسات الحرب والإبادة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي”.

على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتخلى عن موقفه ويسحب قواته من المنطقة

وحول حجة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الدولة التركية تهاجم بسبب وجود مقاتلي الكريلا، قال قره سو بشكل مختصر: “فليتخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه هذا ولا يتدخل بيننا وبين جيش الاحتلال التركي، نريد ان نوضح هذه الحقيقة لجميع القوى السياسية”.