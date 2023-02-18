قره سو يحمّل الدولة التركية الفاشية مسؤولية التداعيات الكارثية للزلزال

وجاء ذلك، خلال حديث عضو الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، مصطفى قره سو لوكالة فرات للأنباء (ANF) عن الزلزال الذي ضرب منطقة بازارجق في مرعش، 6 شباط، وأكد أن السياسة الممارسة في تركيا هي التي أفرزت كارثة الزلزال، مشيراً إلى أن الدولة التركية تأسست بناءً على معاداة الشعوب، وأنها لا تستطيع الوقوف إلى جانب الشعب في أوقات الكوارث، وأضاف إنه من الممكن منع الكارثة من التفاقم بدعم اجتماعي وجهود منظمات المجتمع المدني.

وكشف قره سو أن حكومة حزب العدالة والتنمية، قد استولت على الضرائب التي تم تحصيلها بعد زلزال عام 1999، لذلك، لا ينبغي تقديم مساعدات الزلزال إلى الدولة وإدارة الكوارث والطوارئ، حيث دعا الجميع لمساعدة ضحايا الزلزال من خلال منظمات المجتمع المدني.

كما لفت إلى حقيقة أنه بعد المجزرة التي حدثت في مرعش تم إجلاء المنطقة من السكان والآن يتم فعل نفس الشيء ودعا الجميع إلى تحويل المنطقة إلى مكان يمكن للناس العيش فيه مرة أخرى، وقال: "رحم الله كل الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتعازينا الحارة لعوائلهم وأقاربهم ولكل شعوب تركيا وسوريا، نحن ندخل العام 25 من المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، إنني أدين بشدة المتآمرين الذين حاكوا المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان أقول إنه لا يمكنكم أن تحجبوا شمسنا، لذا نجدد عهدنا بأننا سنناضل على خط المقاومين ونحقق الحرية للقائد أوجلان والشعب الكردي.

الحكومات السلطوية هي نتيجة المؤامرة

قمنا بتقييماتنا من أجل المؤامرة، كما قامت حركتنا ورفاقنا بتقييمات موسعة، يمكن أن يتأثر شعب تركيا والشرق الأوسط بشكل سيء بالمؤامرة الدولية اليوم وفي المستقبل، إذا كانت الحكومات السلطوية مازالت تسيطر على الشعوب، فإن أحد الأسباب هي المؤامرة ضد القائد أوجلان.

في الحقيقة واجهنا زلزال مثل الإبادة، صحيح كان زلزالاً شديداً لكنه شكل كارثة كبيرة، وفتح الطريق أمام الإبادة، وهي سياسات الدولة.

سبب الكارثة هي السياسات المستمرة حتى اليوم

أود أن أشكر المتطوعين، منظمات المجتمع المدني، البلديات، الأحزاب السياسية ومراكز العبادة التي ساعدت شعبنا خلال مرحلة الزلزال، وأخرجتهم من تحت الأنقاض، وقدموا لهم الألبسة والبطانيات والخيام وحاولوا بكل الطرق من أجل أن تلبي احتياجات المتضررين، كما أشكر الداعمين من جميع أنحاء العالم، الذين حاولوا تخفيف معاناة شعبنا، لولا هذه المحاولات والجهود لكنا واجهنا إبادة واسعة.

دون شك هذا الزلزال، هو زلزال كبير، لكن الزلزال ليس شيئاً لا يعرفه المرء، حدث الزلازل بأوقات مختلفة في تركيا، حذر الخبراء من هذا الزلازل، لكن السبب وراء وقوع الزلزال بهذا الشكل الكارثي، هو السياسات المستمرة حتى اليوم.

لم تكن الدولة مستعدة للزلزال، كما أنها نظرت إلى الزلزال بعين صغيرة في البداية، وكانت تعتقد بأن الزلزال صغير، وقالت:" نحن في كل مكان" قال مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ ( AFAD ) وبكل وقاحة: "عمالنا ومجموعات الإنقاذ في كل مكان" لكن كل شيء ظهر عكس ما قاله للشعب، لأنهم اعتبروه شيئاً صغيراً، لم تتصل بأحد ماعدا إدارة الكوارث والطوارئ، ولم تعلن عن النفير العام، لذلك حدثت كارثة كبيرة، وفي مثل هذه الزلازل، فإن أهم شيء هو عدم استسلام الشعب في 2-3 أيام الأولى، إذا لم يبدأ الشعب في 2-3 أيام الأولى، لحدثت مجزرة وحدث ذلك، ذهبت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) إلى عدة مدن وحاولت إخراج بعض الناس من تحت الأنقاض، وكان هذا في اليوم الثالث من الزلزال.

يتبع...

(ف)