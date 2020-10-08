قره باغ تعلن مقتل 350 من جيشها منذ بدء الاشتباكات مع أذربيجان

وأعلنت وزارة الدفاع في آرتساخ/قره باغ اليوم الخميس مقتل 30 عنصرًا من جيشها، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 350 قتيلًا منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.

واحتدمت الاشتباكات في آرتساخ/ قره في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر بين أرمينيا وأذربيجان وسط إرسال تركيا المئات من مرتزقتها للقتال إلى جانب الجيش الأذري، فيما كشفت صور أقمار صناعية لمطار غانجا الدولي في أذربيجان في وقت سابق من اليوم، عن وجود مقاتلات تركية في المطار، مما أثار الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في آرتساخ/ قره باغ.

(س ر)