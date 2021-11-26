قره باغ على طاولة قمة ثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا اليوم

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، اجتماع قمة ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات اليوم بين بوتين وعلييف وباشينيان على مسألة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وتأتي القمة على خلفية اشتباكات حدودية جديدة اندلعت في وقت سابق من الشهر الجاري بين القوات الأرمنية والأذربيجانية وخلفت قتلى من كلا الجانبين.

وجاء هذا التصعيد العسكري بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في قره باغ، التي اختتمت بإبرام اتفاق ثلاثي بين بوتين وعلييف وباشينيان.

(د ع)