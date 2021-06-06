قرارات قيد التنفيذ عقب اجتماع للمجلس التنفيذي في الشدادي

وبهدف الاستماع لمعاناة الأهالي وإيجاد الحلول وتأمين الحياة الكريمة لهم في ظل الظروف التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا من محاولات ضرب الاستقرار، عقد المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة اجتماعًا في ناحية الشدادي.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، قال لوكالتنا: "يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الإدارة الذاتية مع الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا واليوم كان اجتماعنا مع أهلنا في ناحية الشدادي".

وأشار يونس أنه وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الوضع السياسي بشكل عام وأهم التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في مختلف مناطقها التي تشهد حرب المياه التي تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية ومحاولات ضرب الأمن والاستقرار الذي يعيشه أهل المنطقة.

كما لفت إلى محاولة الحكومة السورية تأجيج الوضع وتحريض الشعب على الإدارة الذاتية من خلال زرع الفتنة والفوضى.

ونوه يونس أن أهم مرتكزات الاجتماع كانت حول الأمور الخدمية من ناحية المياه والخبز والمحروقات وعليه تم اتخاذ عدد من القرارات بشكل فوري من خلال دعم المجالس والبلديات في الشدادي ونواحيها للمباشرة بمشاريع تم طرحها ضمن هذا الاجتماع ومنها فتح فرن في ناحية الدشيشة، ودعم المجلس التنفيذي لافتتاح مشروع تحلية للمياه في الشدادي ودعم الإدارة للبلديات من أجل توفير المياه وتوزيعها على الشعب.

وأكد يونس على دعم مشاريع الزراعات الصيفية في مناطق جنوبي الحسكة عبر تزويد المزارعين بالكميات اللازمة من المحروقات للقيام بري هذه المشاريع الحيوية.

وأفاد يونس أنه سيتم تزويد الأفران بكميات الطحين الكافية لتغطية حاجة الأهالي وافتتاح أفران جديدة في مناطق جنوبي الحسكة لإنهاء أزمة الخبز بشكل كلي.

مؤكداً أن المؤسسات المعنية ستقوم بعملها فورًا لتنفيذ كافة القرارات التي أُقرها المجلس في هذا الاجتماع بدعم من المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة.

(س ر)

ANHA