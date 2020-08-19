قرارات لخلية الازمة في إقليم الفرات لمنع تفشي فيروس كورونا

وأصدرت اليوم، خلية الازمة في إقليم الفرات وبعد مناقشة حول تطور انتشار فيروس كورونا في الإقليم، جملة من القرارات والتوصيات للحفاظ على السلامة العامة واتخاذ الاجراءات الاحترازية التي من شأنها تقويض انتشار جائحة كورونا.

وبعد أن اجتمعت الخلية مع اتخاذ اجراءات السلامة، وناقشت الاصابات التي انتشرت في إقليم الفرات والتي بلغت 8 حالات، تماثلت منها حالتان للشفاء، والحالات الستة الباقية في وضع مستقر، خرجت بجملة من التوصيات والقرارات وهي:

- يمنع الدخول والخروج من وإلى اقليم الفرات، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الحرجة، والمواد الطبية وصهاريج البترول والمواد الغذائية والمنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية.

- يمنع منعًا باتًّا التجمّع في الصالات المخصصة للأعراس والمقاهي والكافيتيريات والحدائق العامة والخاصة.

- يبقى عمل المطاعم على تلبية الطلبات الخارجية فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة.

- يمنع منعًا باتًّا إقامة الشعائر الدينية في دور العبادة (صلاة- موالد)، وخيم التعزية.

- تمنع الزيارات إلى المشافي والسجون.

-تعلق العملية التعليمية في كل المدارس والروضات والحضانات والمعاهد الخاصة وتغلق إلى حين صدور قرار معاكس.

-يخفض عدد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية على حسب الحاجة، ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالدوام.

-اتخاذ اجراءات الوقاية الذاتية (كمامات – قفازات – التباعد - المحافظة على النظافة العامة) .

- يعتبر التعميم نافذًا من تاريخ صدوره ولغاية 28 08 2020م".

وفي نهاية التعميم توجهت خلية الأزمة باسم أهالي إقليم الفرات بتحية للكادر الطبي، وعمال البلديات والبيئة، عناصر قوى الأمن الداخلي والترافيك (المرور) وعمّال الأفران للجهود الذي يبذلونها في ظل انتشار جائحة كورونا .

(د أ)

ANHA