قرارات جديدة تخص حظر التجوال ومقاطعة الحسكة مستثناة

واصدرت المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، القرار رقم 39 والمتضمن تمديد فترة الحظر الصحي لغاية يوم 11 أيار الجاري مع تقديم تسهيلات لأصحاب المهن والمحلات.

ويتضمن القرار ما يلي:

تمديد فترة حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا لعشرة أيام بدءاً من صباح يوم السبت الواقع في 2 /5 /2020 ولغاية 11/5 /2020ضمناً.

يبدأ حظر التجوال من الساعة الثالثة عصراً ولغاية السادسة صباحاً من اليوم التالي.

تفتح كافة المحلات والمهن والاسواق من الساعة السادسة صباحاً لغاية الثالثة عصراً.

يتم تسهيل حركة الاخوة المزارعين مع الأيادي العاملة معهم من وإلى الأراضي الزراعية على ألا يتجاوز العشرة عمال في الآلية الواحدة أثناء نقلهم على مدار الساعة وطيلة فترة الحظر.

تمنع الحركة والعبور والتنقل بين كافة الإدارات الديمقراطية والمدينة طيلة فترة الحظر.

يسمح بتنقل سيارات" المواد الغذائية والمنظفات- الأدوية وحليب الأطفال- المستلزمات الصحية والتعقيم- الفيول والمحروقات)فيما بين كافة الإدارات وضمن كل إدارة على مدار الساعة وطوال فترة الحظر.

تبقى (المقاهي- المطاعم- الكافتيريات- دور العبادة- المدارس والجامعات)مغلقة طيلة فترة الحظر.

تبقى كافة المعابر الحدودية للإدارة الذاتية مغلقة لحين صدور قرار بفتحها من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا.

يبقى العمل معلقاً في مؤسسات الإدارة الذاتية لحين صدر قرار من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار(الخدمية –الصحية).

على أرباب العمل تأمين وسائل الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات بغية ارتداءها أثناء فترة العمل مع مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.

يستثنى مع هذا القرار مقاطعة الحسكة بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس على ان تتخذ الإجراءات المناسبة من قبل إدارة الجزيرة.