قرارات جديدة من حكومة دمشق تثقل من أعباء المواطنين وتزيد من معاناتهم

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق، أن القرار الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من صباح اليوم الأحد، ينص على تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، كما أصدرت قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون، بحسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية.

وعليه؛ فإن سعر ليتر المازوت ارتفع من 180 ليرة إلى 500 ليرة أي ما يزيد عن الضعفين، في حين ارتفع سعر ربطة الخبز من 100 ليرة إلى 200، أي بمقدار الضعفين.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسيزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وأعادت حكومة دمشق سبب ارتفاع أسعار المازوت، إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وكذلك الحصار المفروض عليها، إلى جانب شراء 80 % من احتياجات الحكومة منها بقطع النقد الأجنبي، وقال معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” مصطفى حصوية، "لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية" بحسب سانا.

وفيما يخص الخبز، فقط ربط مسؤولو حكومة دمشق ارتفاع سعر الربطة بارتفاع سعر ليتر المازوت.

(ش ع)