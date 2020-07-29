قرارات جديدة للإدارة الذاتية لمنع تفشي فيروس كورونا

في ظل تاكيد الادارة الذاتية الاسبوع المنصرم على وجود 8 حالات مصابة بفايروس كورونا في اقليم الجزيرة, وظهور العشرات من حالات الاشتباه في الاقليم, اقرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا فرض حظر التجوال في الاقليم, الى جانب جملة من التعليمات الاخرى, وذلك عبر القرار رقم 86.

ونص القرار الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للادارة الذاتية, الذي انتشر قبل قليل على فرض حظر التجول في مناطق اقليم الجزيرة بناء على قرار يصدر لاحقا من ادارة الاقليم, ويمنع حركة التنقل الكامل بين مناطق اقليم الجزيرة وباقي مناطق الادارات الاخرى باستثناء حركة التجارة.

كما ونص القرار على منع التجمعات بشكل عام " التجمعات الرياضية, تجمعات العيد, المسابح, المقاهي", ويمنع حركة تنقل باصات النقل الجماعي داخل المدن.

ويشير البيان الى ان هذا القرار نافذ اعتبار من اول ايام عيد الاضحى المبارك ولمدة عشرة ايام, من تاريخ بدايته.

ANHA