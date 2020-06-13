وخلال لقاء مع وكالة أنباء هاوار تحدثت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبد القادر عن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع قائلةً: " تم اتخاذ عدة قرارات هامة منها إنشاء دور حماية للمرأة وذلك لتأمين مأوى لضمان سلامة المرأة في حال تعرضت لأي ظرف طارئ في المجتمع".

وأضافت ابتسام بأنه من القرارات التي اتخذت أيضاً افتتاح أكاديمية مهنية إدارية بالتنسيق مع التربية وهيئات المرأة والبلديات والأكاديميات وستكون على مستوى شمال وشرق سوريا وستكون الأكاديمية خاصة بالمرأة تدعم المرأة من كافة الجوانب الحياتية.

ونوهت ابتسام إلى أن قرار الاهتمام بدور الأيتام وتقديم الدعم الكافي لها قيد المناقشة حالياً مبينة أن دور الأيتام منتشرة في عدة مناطق في شمال وشرق سوريا ما عدا مدينة منبج وأنه تتم دراسة إنشاء دار للأيتام في منبج, أما دور الأيتام في المناطق الأخرى فسيتم تقديم الدعم اللازم لها من قبل هيئات المرأة.

بالإضافة إلى إقرار منسقية المرأة القيام بحملة توعية على مستوى شمال وشرق سوريا لمناهضة العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع .

وفي نهاية حديثها قالت ابتسام بأن هذه القرارات اتخذت وسيتم تنفيذها في الأيام القليلة القادمة, وستتعاون هيئات ومجالس المرأة وتكون يداً واحدة لتنفيذها وذلك لدعم المرأة والوصول بها إلى المستوى المطلوب لتكون على قدر المسؤولية وتكون صاحبة إرادة و قرار.

(م م)

ANHA