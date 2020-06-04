قرارات هامّة خلال اجتماع منسقيّة المرأة في الإدارة الذّاتيّة

وعقدت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الدوري الشهري، لتناقش من خلاله أهم الأعمال المنجزة خلال الشهرين الفائتين، لاسيّما خلال فترة الحظر نتيجة جائحة وباء كورونا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بيريفان خالد وعضوات الهيئة الرئاسية والرئيسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو والرئيسات المشتركات لهيئات ومكاتب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأ الاجتماع بدقيقة صمت، تلاها طرح أبرز الإعمال التي انجزت خلال فترة الحظر والتي شاركت فيها المرأة بشكل فعّال على كافّة القطاعات "الصحية، الخدمية، الأمنية"، وقيّمت أعمالها خلال هذه الفترة.

كما ناقشت المجتمعات أبرز الصعوبات والعوائق التي واجهت المرأة خلال عملها، وقُدّمت مقترحات الحل لتلافيها في المستقبل ولضمان حسن سير العمل، وكذلك نوقشت وشرحت القوانين التي تخصّ المرأة في قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومن أبرز المشاكل التي تمّ التطرّق لها انتشار ظاهرة الانتحار في مناطق الإدارة الذاتية، حيث نوقشت هذه الظاهرة بشكل موسّع، وتمّ الاتفاق على الحد من هذه الظاهرة من خلال زيادة حملات التوعية بهذا الخصوص.

وقدّمت المجتمعات مقترحاً لإحداث وتشكيل دور حماية المرأة في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة، وإصدار قرار رسميّ بهذا الخصوص خلال الأيام القلية القادمة.

ومن ضمن الخطط المستقبلية للمنسقيّة خلال الاجتماع تحسين وضع دور الأيتام في مناطق شمال وشرق سوريا وتقديم الدعم اللازم لها.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على زيارة المرأة المعلمة والمتطوعات في قوى الأمن الداخلي.

كما استذكرت المنسقية خلال اجتماعها حادثة خطف النساء العفرينيات المعتقلات على يد تركيا ومرتزقتها والتي لاقت استنكاراً واسعاً، حيث قرّرن القيام بحملات استنكار وتنديد بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب على يد تركيا ومرتزقتها.

(أ ك)

ANHA