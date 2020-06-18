قرارات هامّة خاصّة بالمرأة قيد التّنفيذ في منبج

وحضر الاجتماع رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جيهان خضر ونائبتها روكن ملا إبراهيم، ومن منبج حضرت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ للإدارة المدنية نزيفة خلو، بالإضافة إلى عضوات اللجان والخطوط وعضوات مجلس المرأة في منبج.

وعُقد الاجتماع في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج، إذ ناقشت المجتمعات الوضع السياسي وآخر التطورات السياسية الراهنة في المنطقة، وخاصّة الاعتداءات التركية في سوريا والعراق ولبيبا, كما دار النقاش حول مدى تأثير قانون قيصر اقتصادياً على المنطقة.

وركّزت المجتمعات على النقاش حول وضع المرأة خلال فترة انتشار جائحة كورونا، الذي كان محور الاجتماع، إذ ازدادت نسبة العنف بحقّ المرأة في تلك الفترة.

كما جرى النقاش حول إمكانية فتح مشاريع خاصّة بالمرأة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تطبيق قانون قيصر ضد الحكومة السوريّة.

واتّخذت الحاضرات عدّة قرارات لتنفيذها في منبج، وهي: "إحداث دار لحماية المرأة، ويكون تحت إشراف لجنة المرأة في المدينة, افتتاح مركز إرشاد نفسي تحت إشراف اختصاصيّين بإشراف مجلس المرأة ولجنة المرأة".

كما رأت النساء أنّه من الضروري "أن يكون هناك مركز لشكاوي النساء تحت إشراف عدالة المرأة ومجلس المرأة, وافتتاح مشاريع اقتصادية متنوّعة خاصّة بالمرأة تحت إشراف مجلس المرأة ولجنة المرأة".

وستبدأ مؤسّسات المرأة في منبج العمل على تنفيذ مقرّرات الاجتماع خلال الفترة المقبلة.

(س ع/ج)

ANHA