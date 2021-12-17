قرارات أردوغان تودي بالليرة التركية إلى الهاوية

وتسارعت أزمة الليرة التركية يوم الجمعة، حيث هوت بنسبة 3.5٪ إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد يوم واحد من قيام البنك المركزي بتخفيض كبير آخر في سعر الفائدة في إطار البرنامج الاقتصادي غير التقليدي للرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة حتى 16.25 مقابل الدولار واستقرت عند 16.00 في الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش. لقد فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام - بما في ذلك 38 ٪ في الثلاثين يومًا الماضية وحدها - مما تسبب في قلق عميق لاقتصاد السوق الناشئ الرئيس.

ويقول الاقتصاديون إن قرارات أردوغان أدت إلى ارتفاع التضخم بـ 21٪، ومن المرجح أن تتجاوز 30٪ العام المقبل بسبب تضخم أسعار الواردات.

كانت الآثار غير المباشرة سريعة ومؤلمة حيث شاهد الأتراك مدخراتهم وأرباحهم تذوب.

أعلن أردوغان عن زيادة طارئة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور، إلى 4250 ليرة (275 دولارًا) شهريًّا العام المقبل. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 إلى 10 نقاط مئوية.

وأدى خفض سعر الفائدة الذي فرضه البنك المركزي بمقدار 100 نقطة يوم الخميس إلى دفع سعر الفائدة الحقيقي لتركيا إلى عمق المنطقة السلبية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطًا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

(م ش)