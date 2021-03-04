قرارات أمنية هامة تمخضت عن الاجتماع الثالث

وعقدت "لجنة المتابعة" اجتماعها الدوري الثالث في مدينة الحسكة بحضور الأعضاء الـ 16 للجنة، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

وفي الاجتماع الذي عُقد مغلقاً أمام وسائل الإعلام، قرأ أعضاء اللجان التي شكّلت في الاجتماع الأول الذي عُقد في الـ 30 من تشرين الثاني 2020، وهي "اللجنة الإدارية واللجنة الاقتصادية واللجنة الأمنية" تقاريرها الشهرية وقدمت اقتراحاتها، للوصول إلى نتائج ملموسة تفيد الشعب.

وبعد انتهاء الاجتماع أجرت وكالتنا لقاءً مع عضو اللجنة الأمنية في "لجنة المتابعة" ثابت الجوهر، حول القرارات التي تمخضت عن الاجتماع الثالث، وهي قرارات هامة بحسب الجوهر.

ونوه ثابت الجوهر، أنهم اتفقوا على عدة نقاط هامة تخص الملف الأمني، وخاصة القضايا التي تتعلق بالموقوفين وطريقة إيقافهم.

ولفت الجوهر، أنهم اتفقوا على قرار يقضي بأنه "لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة، باستثناء قضايا الإرهاب، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب".

وأوضح الجوهر، أن مدة التحقيق في القضايا المدنية 48 ساعة ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، أما فيما يخص قضايا الإرهاب فمدة التحقيق أسبوع ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة أيضاً.

وبيّن الجوهر، أنه تم إحداث "مكتب شؤون الموقوفين" لدى قوى الأمن الداخلي في القيادة والمراكز، ويتم إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام من اعتقاله.

وبحسب مصادر من الاجتماع فإنه تم الاتفاق أيضاً على نقاط أخرى ومنها:

يصبح الموقوف ضمن مسؤولية إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق. يصبح ملف الموقوف مسؤولية مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق. يتم إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى مجالس العدالة في كافة المناطق. يتم إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ باستثناء قضايا الإرهاب.

(هـ ن)

ANHA