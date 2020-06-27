قرار قضائي يمنع السفيرة الأميركية في لبنان من التصريح الإعلامي

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور جنوب لبنان محمد مازح قراراً قضائياً يقضي بمنع السفيرة الأميركية دوروثي شِيا من التحدث إلى أي وسيلة إعلامية في لبنان، ومنع وسائل الإعلام من تغطية حديثها، وذلك بعد مقابلة للسفيرة أمس على قناة الحدث العربية، حيث أدلت بتصريحات اعتبرها القاضي "مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية وتشكل خطراً على السلم الأهلي".

وبحسب القرار تمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة بحال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة بحال عدم الالتزام.

(ز غ)