قرار حظر التجوال يدخل حيّز التنفيذ في إقليم الجزيرة

أقرّت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بتاريخ 23 أيلول الجاري، تطبيق حظر تجوال كلّي في الإقليم لمدة سبعة أيام، بدءاً من صباح اليوم، فيما دعت إلى الالتزام بأساليب الوقاية للحدّ من انتشار الفيروس.

قوى الأمن الداخلي، انتشرت في أرجاء مدن ونواحي الإقليم لضمان تطبيق الحظر، ودعوة الأهالي للالتزام بتعليمات الحظر وسبل الوقاية، وسط تقيّدٍ شبه تام من قِبل الأهالي، وإغلاق كامل للأسواق.

هذا، وفي لقاء سابق معه، دعا الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا في موجته الرابعة، مؤكداً على تشديد إجراءات الحظر المفروض.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فإنّ حالات الإصابة بلغت 25749 حالة، منها 873 حالة وفاة، و2093 حالة شفاء.

(سـ)