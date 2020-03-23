قرار حظر التّجوال دخل حيّز التّنفيذ بدءاً من السّاعة 06:00 من صباح اليوم

وكانت قد أصدرت الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لشمال وشرق سوريا بتاريخ 19 آذار الجاري تعميماً ذكرت فيه عدّة قرارات اتّخذتها لمواجهة فيروس كورونا الّذي بات يشكّل تهديداً خطيراً على العالم والمنطقة، ومن بينها قرار "بفرض حظر التّجوال في كافّة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدءاً من صباح يوم الأثنين الواقع في 23 -3-2020 السّاعة 6 صباحاً".

وعليه يكون القرار قد دخل حيّز التّنفيذ بدءاً من صباح اليوم، ويستمرّ حتّى إشعار آخر، والذي بموجبه سوف:

- تُمنع الحركة والانتقال ما بين الإدارات الذّاتية والمدنية، وكذلك بين المدن الرّئيسية داخل كلّ إدارة.

- يتمّ إغلاق كافّة المطاعم والمقاهي والتّجمّعات التّجاريّة "البازارات" والحدائق العامّة والعيادات الطبّيّة الخاصّة وصالات الأفراح وخيم العزاء.

- يُستثنى من هذا الحظر كافّة المستشفيات والمراكز الصّحّيّة العامّة والخاصّة والمنظّمات الدّوليّة والصّليب والهلال الأحمر والصّيدليات ولجان التّعقيم وعمّال النّظافة والأفران ومحلّات بيع الموادّ الغذائيّة حصراً وسيّارات نقل الموادّ الغذائيّة وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

- على الأخوة المواطنين التّقيّد التّامّ بالإجراءات المذكورة، وأيّ مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونيّة أصولاً.

(ل)

ANHA