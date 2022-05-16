قرار هندي يرفع أسعار القمح إلى مستوى قياسي

ارتفع سعر القمح إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية، وذلك بعد تسجيله ارتفاعًا في أعقاب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، المصدرة الرئيسية للقمح.

وأعلنت الهند، السبت، وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات الحر الشديد.

وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم أزمة" إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع، السبت.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 أيار حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.

وارتفع سعر القمح منذ أشهر الى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

(م ش)