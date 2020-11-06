قرار الحظر الكلي دخل حيّز التنفيذ في ديرك

أعلنت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة في 3 تشرين الثاني فرض حظر كلّي على مدينة ديرك مدة 14 يومًا، اعتبارًا من 6 تشرين الثاني للحد من تفشي وباء كورونا الذي ازداد في المدينة مؤخرًا.

ودخل اليوم الجمعة، قرار الحظر الكلّي حيّز التنفيذ في مدينة ديرك، ولُوحِظ التقيدٌ التام من قبل الأهالي، حيث شوهدت الأسواق والمحال التجارية مغلقة، باستثناء المراكز التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، كقوى الأمن الداخلي والطاقم الطبي والمحروقات والأفران والمحال الفرعية التي سُمِح لها بالفتح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وعند رصد كاميرا وكالتنا للأسواق تبيّن إغلاق المحال التجارية والكراج ومؤسسات المجتمع المدني، كما كثّفت قوى الأمن الداخلي من دورياتها ضمن أحياء المدنية، وأُغلقت مداخل ومخارج المدينة، لمنع الدخول والخروج منها وإليها إلا للحالات الإنسانية والطارئة.

(ع ع/أ ب)

ANHA