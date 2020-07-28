قرابة المليون ونصف لتر من مازوت التدفئة سيوزع في الطبقة

وفق آلية أكثر دقة وأقل مدة، باشرت مديرية المحروقات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بتوزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على الأهالي، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها عبر إصدار "وثيقة محروقات منزلية" تحدد فيها الكميات المستحقة من مادة التدفئة إلى جانب الغاز المنزلي ومادة الكاز.

ومنذ مطلع الشهر الجاري باشرت مديرية المحروقات العامة وبالتنسيق مع مجلس الطبقة المدني بتوزيع مادة مازوت التدفئة ضمن الدفعة الأولى، والتي من المقرر أن تستمر قرابة الـ 3 أشهر، إلى حين استكمال توزيع كافة المخصصات لأهالي المدينة وريفها..

هذا وقد تم إصدار أكثر من 33 ألف وثيقة محروقات حتى الآن، وهذا الرقم يبقى قابلًا للزيادة في ظل تواصل عملية التسجيل من قبل المستحقين الذين يستكملون أوراقهم الثبوتية.

ويقوم مكتب الرقابة لمديرية المحروقات بتوريد مادة المازوت إلى 17 محطة موزعة ضمن مركز المدينة، وفي الريفين الشرقي والشمالي الشرقي،4منها في مركز مدينة الطبقة توزع المازوت عبر صهاريج متجولة ضمن الأحياء تحت إشراف مجلس الحي ولجنة المراقبة التابعة لمديرية المحروقات العامة.

وخصصت المديرية كمية 440 لتر لكل منزل ضمن الدفعة الأولى، إذ يتم بيعها وفق السعر المدعوم أي 75 ل.س للتر الواحد، يتم دفعها لصهاريج التوزيع التي بدورها تمنح كل مستفيدٍ بطاقةً تفيد بحصوله على كميته المخصصة، وذلك في إطار تنظيم عملية التوزيع والتأكد من سيرها بشكل منتظم.

ووفق ما صرحت به الإدارية في مكتب الرقابة فريدة جعفر، فإن المديرية تعمل بوتيرة عالية وجهود كبيرة، لتوصيل مادة التدفئة إلى كل منزل، "إذ يتم العمل مع المجالس الفرعية للأحياء بشكل متواصل، وتدقيق البطاقات الأسرية التي بموجبها يتم منح "وثيقة المحروقات المنزلية"، وأيضًا تم تخفيف الإجراءات الورقية على عكس العام الفائت، إذ يمكن الحصول على الوثيقة عبر "البطاقة الأسرية، عقد الزواج، بطاقة الوافد، وثيقة الإقامة"، إلى جانب توزيع وثيقة لكل زوجة في حال التعدد".

وتعمل المديرية في الوقت الراهن على توزيع مادة التدفئة ضمن أحياء "السلام، الشهداء، الصنوبري، الجاحظ، الزوريقات"، في حين أنهت التوزيع في كل من حي "البحيرة، الإذاعة" إلى جانب "عايد كبير وعايد صغير"، علاوة عن القرى القريبة من المدينة كـ "جعبر، بير الصناع، السويدية" الواقعة في الريف الشمالي للمدينة.

(ع أ/م)

ANHA