قرى ريف منبج تتعرض للقصف

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الحلونجي ومحسنلي في ريف منبج الشمالي.
خبر 2022-05-25T23:13:00 منبج

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي الجلونجي ومحسنلي في ريف منبج الشمالي.

ANHA


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