قرى ريف منبج تتعرض للقصف يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الحلونجي ومحسنلي في ريف منبج الشمالي. خبر 25 أيار 2022, الأربعاء - 23:13 2022-05-25T23:13:00 منبج ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي الجلونجي ومحسنلي في ريف منبج الشمالي. ANHA إقرأ أيضاً طائرات تابعة للتحالف الدولي تقصف مواقع تابعة للمرتزقة أفادت معلومات أن طائرتين حربيتين للتحالف الدولي ق... طائرات حربية مجهولة في سماء عدد من مناطق شمال وشرق سوريا تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية مجهول... بالتزامن مع القصف طائرات استطلاع للاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء تحوم طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في ...