قرى مقاطعة الشّهباء تتعرّض لقصف جيش الاحتلال التركي تتعرّض قرى عين دقنة ومنخ وبيلونية في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.