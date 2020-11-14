قرى مقاطعة الشّهباء تتعرّض لقصف جيش الاحتلال التركي تتعرّض قرى عين دقنة ومنخ وبيلونية في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 14 تشرين الثاني 2020, السبت - 20:45 2020-11-14T20:45:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى عين دقنة ومنخ وبيلونية في مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قرى ريف عين عيسى الغربي تعرّضت قرى في ريف عين عيسى الغربي لقصف مدفعي من قبل... احتفاليّة ترفيهيّة في مخيّم كري سبي بمناسبة يوم الطّفل العالميّ بمناسبة يوم الطفل العالمي نظّم مؤتمر ستار بمخيم مه... منظمة حقوقية: الاحتلال يبدأ ببناء مستوطنات في القرى الإيزيدية بعفرين المحتلة ينشأ الاحتلال التركي مستوطنات في القرى... الموقع القديم