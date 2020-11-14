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قرى مقاطعة الشّهباء تتعرّض لقصف جيش الاحتلال التركي

تتعرّض قرى عين دقنة ومنخ وبيلونية في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-11-14T20:45:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى عين دقنة ومنخ وبيلونية في مقاطعة الشهباء.


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