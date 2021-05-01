قرى مدمّرة ومهجورة تبيّن وحشية العدوان التركي على ريف كري سبي/ تل أبيض

لم تتمكن أي وسيلة إعلامية منذ 15 شهرًا من الوصول إلى خطوط التّماس غرب مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، باستثناء وكالتنا التي تمكنت من رصد حجم الدمار الهائل في القرى المجاورة للمناطق التي تحتلها تركيا.

واستخدم الاحتلال التركي خلال عامٍ ونصف المدفعية الثقيلة والدبابات، بالإضافة إلى الصواريخ، في قصف عددٍ من القرى كـ "بير عرب، قرنفل، كوبرلك، بير زنار وقزعلي"، وهي قرى مهجورة اليوم.

ويأتي التدمير الممنهج للقرى على الرغم من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من كامل الشريط الحدودي باتجاه عمق الأراضي السورية بمسافة 32 كم جنوب الطريق الدولي الـ M4.

'مجلس المقاطعة يتهم تركيا بتدمير القرى بشكلٍ متعمد'

واكد مجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض في وقتٍ سابق أن الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له دمروا 6 قرى بشكلٍ متعمد على الطريق الدولي الـ M4 منذ بدء العدوان في ناحية عين عيسى.

وأشار المجلس إلى تعرض قرى صغيرة "بشكلٍ وحشي" لمئات القذائف التركية خلال الأشهر الماضية، وذلك ما وثقته وكالتنا بالصور ومقاطع الفيديو.

واضطرت عشرات الأسر في ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض الغربي وقرى على الطريق الدولي إلى ترك منازلها والنزوح باتجاه مخيم تل السمن جنوب بلدة عين عيسى، فيما نزحت أسر إلى مدينتي الرقة وكوباني.

'مطالب بزيارة المناطق المدمرة وتقصّي الحقائق'

وفي تصريح أدلى به نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة صبري نبو لوكالتنا، دعا فيه المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية إلى زيارة المناطق التي تتعرض للعدوان التركي وتقصي الحقائق، وتوثيق الجرائم التركية بحق المدنيين.

وطالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقتٍ سابق، الدول الضامنة "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا" بلعب دورها في إيقاف العدوان التركي.

واحتلت تركيا مساحات واسعة بين منطقتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض شمال شرق سوريا، خلال عدوانٍ عسكري في الـ 9 من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019.

وفي 23 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من كامل الشريط الحدودي مع تركيا لمسافة 32 كم إلى عمق الأراضي السورية، لنزع الذرائع التركية في سعيها إلى احتلال مناطق حدودية أخرى، لتضمن روسيا والحكومة السورية أمن مناطق التّماس.

(سـ)

ANHA