قرى الريف الشرقي لناحية عين عيسى بلا مياه بسبب هجمات الاحتلال التركي

تعرضت مقاطعة كري سبي وأريافها في إقليم الفرات لهجمات عدوانية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، حيثُ تسبب القصف العنيف الذي استخدمت فيه كافة الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، بخروج معظم المرافق الخدمية من محطات المياه والكهرباء عن الخدمة، فيما تعذر إصلاح بعضها أو تقدير حجم الأضرار فيها لصعوبة وصول الورشات الفنية والطوارئ إليها بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

ومن المرافق الخدمية التي تعرضت للاستهداف والتدمير بشكل كامل، خزان مياه قرية الفاطسة 15 كيلو متر شرقي ناحية عين عيسى)، والخط الرئيس للمياه المؤدي إليها، بالإضافة لإضرار جزئية في كل من خزاني قرية الخالدية 5 كيلو متر غربي عين عيسى) والعليمات (2 كيلو متر) نتيجة تعرضهما لاستهدافهم بالقذائف في جسم المرفق الخدمي.

الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة كري سبي سناء العلي التي قالت إن: "خزان مياه الفاطسة خرج عن الخدمة بشكل كامل نتيجة تعرضه للاستهداف المباشر".

وأشارت سناء العلي إلى أنهم لم يتمكنوا حتى اللحظة من تقدير الأضرار أو إصلاحها؛ لتعذر وصول الورشات الفنية إلى تلك المنطقة، بسبب تعرض كل من يقترب منها للاستهداف بنيران قناصة الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في القواعد الاحتلالية في قرية الشركراك والتي لا تبعد سوى 2 كيلو متر عن قرية فاطسة.

وبيّنت سناء العلي أن الاحتلال التركي استهدف أيضاً خط الضخ الرئيس الذي يغذي الخزان من محطة مياه الهيشة، بالإضافة لاستهدافه جسم الصالة في المحطة الرئيسة في القرية.

وعن تأثير استهداف هذا الخزان قالت سناء العلي: "تسبب استهداف الخزان بقطع المياه بشكل كامل في كل من قرية الفاطسة وقرى الريف الشرقي لناحية عين عيسى (السرامدة- الخريجة- مبارك)، بالإضافة إلى القرى المحاذية للطريق الدولي M4".

وأكدت سناء العلي سعيهم إلى إصلاح الأضرار وتقديم الخدمات الممكنة للأهالي بالسرعة القصوى.

(د)

ANHA