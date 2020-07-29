قرى عدة غربي كوباني تحتاج لمياه الشرب ومشاريع قيد الإنجاز

مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، يعاني أهالي بعض القرى غربي مقاطعة كوباني من انعدام مياه الشرب في قراهم وذلك ما يدفعهم إلى شراء المياه بسبب ملوحة المياه الجوفية وانعدام شبكات مياه الشرب العامة فيها.

وعلى صعيد آخر، تعاني قرى أخرى من تلوث مياه الشرب بسبب انخفاض مستوى مياه نهر الفرات بعد خفض تركيا منسوب المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية كأسلوب عداء آخر تظهره هذه الدولة تجاه شعب المنطقة.

يقول إسماعيل أيوب من قرية بلنك غربي مدينة كوباني 30 كيلو متراً، إن "هناك 50 منزلاً في القرية والمياه الجوفية هنا لا يمكن شربها لأنها مالحة".

وأضاف "نشتري المياه بسعر مرتفع؛ فكل صهريج(15 برميل) نشتريه بـ8,000 ليرة سورية وهذا غالٍ جداً لأن المياه التي نشتريها لا تدوم أكثر من أسبوع واحد".

وناشد إسماعيل الجهات المعنية بتمديد المياه إلى القرية، إذ هناك شبكات للمياه قريبة منهم لكنهم بحاجة إلى تمديدها إلى المنازل ليستفيد الأهالي من المياه.

وفي سياق متصل، قالت جميلة بركل من قرية بلنك "نريد إيصال المياه إلى المنازل فوضعنا لا يسمح بشراء المياه لأنها غالية".

وأردفت "لا يمكننا العيش من دون ماء وإذا أردنا أن نشتري المياه فهي غالية, نحن لا نملك آليات لنجلب المياه أيضاً".

وكشفت مديرية مياه ناحية القناية لوكالة أنباء هاوار عن 3 مشاريع لإيصال المياه الى قرى ناحية القنايا من ضمنها قرية بلنك، وهي قيد الإنجاز.

وفيما يخص مياه القرى التي تعرضت للتلوث إثر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات ونزول مياه السطح الملوثة إلى مستوى مشارب المياه، قالت إدارة المياه إن المشروع بحاجة إلى تعديل لأن الحكومة السابقة كانت قد وضعت مشارب المياه على مستوى قريب من سطح النهر, مع التأكيد على أنهم وخلال فترة قصيرة سيتلافون كل هذه المشاكل.

وفي وقت تعاني فيه قرى برمتها من مشكلة نقص مياه الشرب غربي مقاطعة كوباني, تعج شوارع المدينة بمياه الشرب التي تهدر على غسل الأرصفة والطرقات والسيارات.

(ج)

ANHA