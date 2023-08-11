قنص جندي تركي

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيان، بمقتل جندي تركي في ساحة المقاومة بتلة جودي في مناطق الدفاع مديا، وجاء في البيان:

"نفذت فرقنا المتنقلة لوحدات المرأة الحرة-ستار يوم 22 تموز المنصرم في تمام الساعة 08:30، عملية قنص استهدفت عناصر جيش الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن مقتل جندي من جنود الاحتلال".

وكثّف جيش الاحتلال التركي من هجمات ضد مناطق الدفاع مديا مؤخراً بتعاون وتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبشكل خاص ضد ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة زاب.

وتبدي قوات الدفاع الشعبي مقاومة فذة ضد هجمات جيش الاحتلال التركي، وكشفت القوات عن مقتل 31 في تلة جودي وحدها يومي 9 و10 آب.

(أ ب)