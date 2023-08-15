قناصة الدفاع الوطني يستهدفون أبناء قبيلة الجبور في الحسكة

على خلفية التوتر الذي تشهده مدينة الحسكة منذ يوم الأحد، وفي رد على عدم التزام مسؤولين في قوات حكومة دمشق بتنفيذ مطالب قبيلة الجبور، بعزل قائد مرتزقة الدفاع الوطني في الحسكة عبد القادر حمو، توجهت قبل قليل مجموعة من أبناء القبيلة للسيطرة على حاجز لمرتزقة الدفاع الوطني، يعرف محلياً بحاجز أمن الدولة، وفقاً لمراسلتنا.

وأفادت مراسلتنا، أن المجموعة المتوجهة صوب الحاجز تم استهدافها برشقات من الرصاص من قناصين متمركزين في المناطق التي يتمركز فيها مرتزقة الدفاع الوطني ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق.

ونقلت مراسلتنا، عن أحد المشاركين في محاولة السيطرة على الحاجز، أن الاستهداف أدى لإصابات بين أبناء القبيلة.

واستهدف القناصة كذلك خيمة اعتصام أبناء قبيلة الجبور في مدينة الحسكة، والتي نصبت في حي تل حجر من قبل أبناء القبيلة، منذ يوم الاثنين.

وتشهد الجهة الفاصلة بين مناطق تديرها الإدارة الذاتية في المدنية، ومناطق تتبع لسيطرة قوات حكومة دمشق، من جهة الكنيسة الآشورية في هذه اللحظات هدوءاً حذراً.

وأمهلت مرتين قبيلة الجبور، قوات حكومة دمشق ومسؤولين حكوميين فيها، لتلبية مطالب القبيلة في حل مرتزقة الدفاع الوطني ومحاسبة قائدهم في دمشق عقب ترحيله من المنطقة.

وجاء التوتر على إثر اعتداء قائد مرتزقة الدفاع الوطني على أحد وجهاء قبيلة الجبور، الأمر الذي أثار سخط أبناء القبيلة الذين تجمعوا في محيط المربع الأمني في المدينة.

(أم)

ANHA