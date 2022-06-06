قناصة الاحتلال التركي تصيب مواطناً وتستهدف منازل الأهالي في عين عيسى

أفاد مراسلنا من ناحية عين عيسى أن الاحتلال التركي يستهدف في هذه الأثناء، حي الصناعة في الناحية، من خلال قنص المواطنين في منازلهم.

أدى الاستهداف إلى إصابة المواطن الخمسيني خليل عبود عبد الغني، والذي أسعف إلى مشفى الشهيد عمر علوش في ناحية عين عيسى.

وبحسب إدارة المشفى فإن حالة المصاب خليل عبد الغني الذي أصيب في ساقه مستقرة حتى هذه اللحظة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال التركي سيارةً على الطريق الدولي غرب ناحية عين عيسى صباح اليوم الإثنين، دون أي إصابات.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح أمس الأحد، جراء قصف نفذه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية ابو نيتونة في الريف الغربي لناحية عين عيسى.

(ز س/د)

ANHA