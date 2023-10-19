قمة مصرية أردنية لبحث حرب إسرائيل وغزة

أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد قمة ثنائية الخميس، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: "تعقد قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم".

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن "زيارة قصيرة إلى مصر" سيقوم بها الملك عبد الله الثاني "لبحث سبل وقف" الحرب.

وأفاد مراسل "الحرة" بتوجه الملك الأردني إلى القاهرة "لبحث سبل وقف الحرب على غزة مع الرئيس المصري".

وأكد العاهل الأردني الثلاثاء أنه: "لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن، ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر، يمكنني أن أتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضاً عن الأشقاء في مصر".

وقال الملك: "هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى".

(س ع)