قمة مجموعة العشرين تنطلق اليوم في السعودية

ويرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، سعياً إلى تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

وتنطلق القمة اليوم بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية، وتستمر القمة حتى يوم غد الأحد.

ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إلى هذا أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب سيشارك في القمة الافتراضية لزعماء دول مجموعة العشرين.

(س ر)