قمة إسرائيلية بحرينية أمريكية مشتركة في القدس

وقالت مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام: "إن الاجتماع هو استكمال لاتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين، وسيجري خلاله متابعة الاتفاقات ومعاهدات العمل المشترك".

وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير الخارجية غابي اشكنازي سيشارك في الاجتماع الثلاثي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن جهودًا تُبذل لاستكمال اتفاق الطيران الذي يسمح بإجراء رحلات مباشرة بين إسرائيل والبحرين للتوقيع عليه خلال اجتماع الأربعاء.

وليس من الواضح فيما إذا سيتم توقيع اتفاقات أخرى، ولكن بحسب المصادر الإسرائيلية، فإن تبادل فتح السفارات أيضًا من المواضيع المركزية خلال القمة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي قد قدم طلبًا رسميًّا لنظيره البحريني لفتح سفارة إسرائيلية في المنامة، لكن البحرين لم ترد حتى الآن على الطلب الرسمي، والتوقعات أن الأمر سيحدث خلال الزيارة.

وصباح اليوم، صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع البحرين الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست، لكن الاتفاق لم يتم المصادقة عليه حتى الآن أمام البرلمان البحريني.

ومن المقرر أن تصل البعثة البحرينية إسرائيل، الأربعاء، رغم الحداد الوطني في البحرين على وفاة رئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي شغل المنصب نحو 50 عامًا، وستضم البعثة البحرينية أيضًا وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.

(ع م)