قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان لمواجهة نفوذ روسيا والصين

يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قمة مع نظرائهم في دول البلقان لبحث انضمامهم إلى التكتل والدعم الذي قدمته روسيا والصين لهذه الدول لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لم يحصل على ما يكفي من الثناء نظير 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) يقدمها، ويقول المسؤولون إنها تفوق الإمدادات الطبية التي أرسلتها بكين وموسكو لصربيا والبوسنة في المرحلة الأولى من الوباء.

وكان من المقرر عقد القمة في العاصمة الكرواتية زغرب بعد 20 عاماً على أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان، لكنها ستنعقد عبر الفيديو بدءاً من الساعة 14,30 بتوقيت جرينتش بمشاركة رؤساء صربيا وكوسوفو والجبل الأسود وألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية وزعماء التكتل الذي يضم 27 دولة.

فيما لا تزال الدول الست تطمح إلى الانضمام إلى لاتحاد الأوروبي، لكن من المرجح أن يهيمن التصدي لمرض كوفيد-19 على القمة.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد يساهم في الإعداد للقمة "القمة في حد ذاتها رسالة تقول: نحن نرغب في انضمامكم".

وأردف" لكن الرسالة ستقول أيضاً إنه لا ينبغي لكم الانقياد للنفوذ الصيني والروسي عندما يكون ذلك مناسباً لكم".

ونقلت الصين وروسيا الأطباء والإمدادات الطبية جواً إلى البوسنة وصربيا في آذار/مارس لمساعدتهما على وقف انتشار الفيروس بينما كان الرد الأولي للاتحاد الأوروبي بطيئاً.

هذا ووجه الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش الشكر للرئيس الصيني شي جين بينغ وللشعب الصيني، وأثنى ميلوراد دوديك ممثل الصرب في الرئاسة الثلاثية للبوسنة على روسيا الشهر الماضي، وانتقد بروكسل لأنها كانت تحدّ في بادئ الأمر من صادرات المساعدات الطبية إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال آنذاك "أوروبا التي آمنا بها قبل عشر سنوات ليست موجودة اليوم"، لكنه خفف من حدة تصريحاته فيما بعد.

(ش ع)