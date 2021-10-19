قمة أثينا تؤكد على إدانة الانتهاكات التركية شرق المتوسط

وأكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تتشارك وجهات النظر مع مصر وقبرص حول إدانة انتهاكات تركيا في شرق المتوسط.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص واستضافتها العاصمة أثينا اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "إجراء الانتخابات في ليبيا دون تأجيل هو خطوة كبيرة نحو الاستقرار هناك"، مؤكداً دعم بلاده للتحول الديمقراطي في هذا البلد.

وشدد على دعم اليونان ومصر وقبرص للاستقرار في الأراضي الأفغانية، مثمنا في الوقت نفسه الدور المصري في قضية أزمة المهاجرين وعدم متاجرتها بها.

وعن اكتشافات الغاز، قال ميتسوتاكيس: إن مصر تستطيع أن تكون مصدر للطاقة في البحر المتوسط.

ولفت في الوقت نفسه إلى قدرة مصر على لعب دور محوري بشأن ملف أمن الطاقة في أوروبا.

وقمة الثلاثاء في أثينا هي الجولة التاسعة للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في إطار آلية التعاون الثلاثي بينها التي انطلقت 2014.

ويسعى القادة الثلاثة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وكانت القاهرة استضافت القمة الأولى بين البلدان الثلاثة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

(ش ع)