قمة السبع.. بايدن يتعهد بحوار صريح مع بوتين ويطالب الصين بالشفافية

وذكر البيان الختامي للقمة، اليوم الأحد، أن الدول السبع ستقدم مليار جرعة من اللقاحات خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة، "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022″، مضيفاً أن قادة الدول السبع تعهدوا بتوفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في رسالة مصورة بثها على تويتر، إن "الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام القيادة. وانضم لنا شركاء الآن لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم".

وتعهّد قادة الدول السبع في بيانهم الختامي بتسريع التصدي للتغير المناخي، محددين لأنفسهم هدفاً بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030، وزيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقراً.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة أن بلاده عادت بحضور كامل في الدبلوماسية الدولية، عبر قمة مجموعة السبع التي عكست "تعاوناً وإنتاجية استثنائيين".

وأشار بايدن إلى أن الدفاع المتبادل عن حلف شمال الأطلسي "واجب مقدّس" وأن القوى الديمقراطية تخوض "منافسة مع تلك الاستبدادية".

واتهم الرئيس الأميركي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"عدم الاعتراف بالأعراف الدولية، مضيفاً أنه سيكون "في غاية الصراحة" معه، كما طالب الصين بـ "الشفافية" فيما يتعلق بوباء كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة الدول السبع G-7 إن الولايات المتحدة "لا تتطلع لنزاع مع روسيا"، وأنها تريد "حلولاً لقضايا عالقة"، مضيفاً "أكدنا على القيم الديمقراطية التي تدعم كل شيء نريد تحقيقه".

وأكد بايدن أنه يتفق مع بوتين في أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في "نقطة متدنية".

ودعت مجموعة السبع الصين في البيان الختامي إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في كل من إقليم شينجيانغ (غرب) حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديمقراطية.

وطالبت المجموعة الصين أيضاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية بشأن مصدر فيروس "كوفيد-19".

كما دعت المجموعة روسيا "إلى إجراء تحقيق عاجل وإلى تقديم شرح ذي مصداقية وإعطاء توضيحات ذات مصداقية حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها، وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها".

(ي ح)