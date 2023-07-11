قمة الناتو تنطلق اليوم بملفات مهمة أبرزها السويد وأوكرانيا وتركيا

وتركّز قمة الناتو التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء، على إكمال عضوية السويد ومناقشة عضوية أوكرانيا في المستقبل.

وعشية عقد القمة، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مساء أمس الإثنين، أن تركيا وافقت على إحالة طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن، ما يمكن أن يكون تجاوزاً للجمود المستمر منذ شهور. ومع ذلك، لم يحدد حتى الآن موعد تصديق البرلمان التركي على طلب السويد.

وسيصدق قادة الناتو على خطط تتعلق بكيفية الرد على هجوم محتمل من جانب روسيا أو "جماعة إرهابية"، مع توجيه اهتمام خاص بأمن دول البلطيق وشرقي أوروبا. وستقترن بروتوكولات الدفاع مع جهود أخرى ستتم مناقشتها في القمة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العسكرية إلى ما لا يقل عن 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة تسليح وزيادة إنتاج الأسلحة داخل دول الحلف.

كما أنه من المتوقع أن يضع الحلفاء اللمسات الأخيرة على برنامج دعم لأوكرانيا طويل الأجل لردع الهجمات المستقبلية وتحديث الجيش الأوكراني، وذلك عندما ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ولطالما دعا زيلينسكي إلى تقديم دعوة رسمية إلى بلاده للانضمام إلى الناتو، لكن من المرجح ألا تستجيب دول الحلف لرغبة كييف في هذا الاجتماع.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في فيلنيوس، الثلاثاء، إنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس: "لقد اتخذنا قرارات في المجلس الأوروبي حول سبل زيادة تطوير العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسأتحدث أيضاً مع الرئيس أردوغان هنا".

(ي ح)