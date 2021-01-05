وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلّا أنّ الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

وأضاف وزير الخارجية السعودي في البيان الختامي: نأمل أن يكون التوقيع على بيان العلا بمثابة صفحة جديدة لمستقبل المنطقة، وأن يؤكّد على الروابط الراسخة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.

وأكّد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدّد أمن دول الخليج.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلّا أنّ الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

وأردف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفّاً واحداً. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.

وتابع: "البيان يؤكّد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها"، مبرزاً أنّ "الدول أكّدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها".

وأوضح الأمير فيصل أنّ قمّة العلا "أفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلّع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها".

(ي ح)