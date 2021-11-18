قلق غربي إزاء تحركات روسية العسكرية.. وأوكرانيا تسعى للحصول على الأسلحة

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، للصحفيين بأن كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقات لـ "إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".

من جهته، طلب الكرملين الخميس، من المسؤولين الأوروبيين التوقف عن اعتبار روسيا "مسؤولة عن كل المشاكل" وسط توترات جديدة متزايدة حول قضيتي بيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "روسيا تريد أن تستعيد أوروبا رشدها وتتوقف عن تحميلها مسؤولية كل المشاكل".

يأتي هذا، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، أن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأساويًّا"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين: "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا سوف تكون هائلة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون خطأً مأساويًّا بالنسبة إلى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

(ل د)