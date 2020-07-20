قلق أمني في إسرائيل من تهديدات الحوثيين

ذكر موقع "مكور ريشون" الإسرائليي، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن هناك قلق في المؤسسة الأمنية إزاء تهديدات الحوثيين الأخيرة في اليمن بضرب أهداف إسرائيلية.

وقالت: "يجب عدم الاستهانة بالتهديدات الحوثية، لأن هناك إمكانات متوفرة لديهم قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل".

وأضاف الموقع: "أن إيران تستعد لرد عسكري ضد إسرائيل في أعقاب سلسلة الانفجارات التي استهدفت منشأتها النووية في نطنز.

ونقل عن المصادر تقديرها: " أن إمكانية تنفيذ إيران لتهديداتها تزايدت في أعقاب التوقيع على اتفاق عسكري جديد مع سوريا قضى بتطوير إيران لمنظومة الدفاعات الجوية السورية وتزويدها بصواريخ أرض جو جديدة من نوع خرداد 3".

وتابعت: " إيران قد تنفذ ردها العسكري ضد إسرائيل من الأراضي السورية أو من الأراضي اليمنية عن طريق الحوثيين. إن أقرب نقطة لليمن في إسرائيل هي مدينة إيلات ما يجعلها الأكثر تهديدًا من صواريخ الحوثي".

وذكرت أن هناك سيناريو آخر، يتمثل باستهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية التي تبحر في مضائق باب المندب بصواريخ بر بحر، أو من خلال إرسال سفن متفجرة انتحارية تستهدف السفن الإسرائيلية.

(ع م)