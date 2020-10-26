قلة الكتب الدراسية يصعب التدريس في مقاطعة الشهباء

ورغم ذلك تقديم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، والهلال الأحمر الكردي المساعدات والمستلزمات من الناحية التعليمية وذلك وفق الإمكانيات المتاحة لديهم، إلا أن تغاضي المنظمات الإنسانية، وعدم القيام بدورها تجاه المهجرين في مقاطعة الشهباء يعقد الوضع ويزيد منع الحواجز الحكومية دخول الكتب الدراسية إلى مقاطعة الشهباء من تعقيد الوضع.

وفي هذا السياق، قالت ميديا بريم، عضوة إدارة معهد فيان أمارا في مقاطعة عفرين " قبل بداية العام الدراسي الجديد، جهزت لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي كوادر تدريسية لتعليم ما يقارب 15 ألف طالب وطالبة باللغتين العربية والكردية".

وتابعت ميديا بريم حديثها" على الرغم من تقديم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين والهلال الأحمر الكردي المساعدات والمستلزمات في بداية العام الدراسي من حيث ترميم الصفوف والمدارس وإصلاح المقاعد الدراسية، إلا أن لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي واجهت صعوبات أهمها كان عدم توفر الكتب الدراسية بسبب الحصار المفروض من قبل الحكومة السورية ومنع إيصال الكتب المدرسية الى المقاطعة ".

واستكملت ميديا بريم حديثها" ولعدم توفر الكتب الدراسية في متناول الطلاب باستثناء كتب قليلة هي الآن في متناول المدرسين لنقل المعلومات للتلاميذ، الأمر الذي يزيد من صعوبة التعليم ".

وناشدت ميديا بريم في ختام حديثها المنظمات الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والحكومة السورية بتقديم المساعدات للطلبة النازحين ورفع الحصار المفروض على المنطقة ليسهل بناء جيل يخدم المجتمع في المستقبل".

"جهود كبيرة يبذلها المدّرس لإيصال المعلومة إلى الطلبة"

ومن جانبه، قال عزّت حبش، مدرّس مادة الرياضيات في مدرسة مخيم سردم:" بصفتنا كوادر تعليمية نواجه صعوبة في إيصال المعلومات للتلاميذ ونظراً لعدم توفر الكتب المدرسية نضطر إلى تدوين جميع الملاحظات والمعلومات على السبورة وهذه الطريقة تحتاج إلى وقت أطول مما يصعّب إتمام المنهاج الدراسي وفق المدة الزمنية المطلوبة وكذلك يصعّب على التلاميذ تدوين جميع الملاحظات والمعلومات على دفاترهم".

(سـ)

ANHA