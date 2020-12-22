قلعة جي يدعو السوريين لعدم التهاون: المحتل لا يمكن أن يكون ضامن

وكثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا، وذلك على الرّغم من الاتّفاقيات التي أُبرمت بين قوات سوريا الديمقراطية، وروسيا التي تُعتبر ضامنة لوقف الهجمات التركية.

وحول ذلك تحدّث الأمين العام لحزب التّغيير والنّهضة السوري مصطفى قلعة جي قائلًا: "ثلاثي آستانا لا يصلُح أن يكون راعياً للعملية السياسية في سوريا، لأنّه من غير المعقول أن يكون المحتل ضامن".

وأضاف قلعة جي: "مسؤولية حماية عين عيسى لا تعود على الروس وحدهم، ومع العلم تواطُؤ الولايات المتحدة من خلال صمتها على الاعتداءات التركية المتواصلة، هو موافقة صريحة وعلنية لتركيا باحتلال ما تريد".

وأكّد السياسي السوري أنّ على جميع السوريين عدم التعويل إلّا على تحالفاتهم، وأن يعتمدوا على قدراتهم وعدم التهاون في التصدّي للدّفاع عن الأرض السورية.

وفي ختام حديثه قال قلعة جي: "الجميع مطالب بالوقوف في خندقٍ واحدٍ، قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، مع جميع شُرفاء البلد كلٌّ حسب موقعه، فالأجنبي أيّاً كان هو محتل وليس بحليف".

(ح)

ANHA